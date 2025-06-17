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Trump net bir şekilde uyardı, savaş kızıştı: Herkes Tahran'ı terk etsin!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trump net bir şekilde uyardı, savaş kızıştı: Herkes Tahran&#039;ı terk etsin!
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran çatışması tüm şiddetiyle sürerken, İran nükleer silaha sahip olamaz. Bunu defalarca söyledim! Herkes Tahran'ı derhal tahliye etmelidir!" ifadelerini kullandı

Orta Doğu'daki savaş gerginliği, küresel çapta da muhtemel bir 3. Dünya Savaşı endişesine yol açmış durumda.

İsrail ve İran'ın karşılıklı misillemeleri tüm şiddetiyle sürerken, ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Trump net bir şekilde uyardı, savaş kızıştı: Herkes Tahran'ı terk etsin! - 1. Resim

TRUMP'TAN İRAN HALKINA UYARI

Trump, İran-ABD arasındaki nükleer müzakerelere değinerek, "İran onlara imzalamalarını söylediğim “anlaşmayı” imzalamalıydı. Ne büyük bir utanç ve insan hayatı kaybı. Basitçe ifade etmek gerekirse, İran nükleer silaha sahip olamaz. Bunu defalarca söyledim! Herkes Tahran'ı derhal tahliye etmelidir!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, saatler önce yaptığı açıklamasında yine İran'ı hedef almıştı.

Trump, basın mensupları karşısında yaptığı açıklamada "İran bir anlaşma yapmak istiyor" dedi.

Trump'ın açıklamalarının tamamı şu şekildeydi:

Herkesle konuştum... İsrail çok iyi gidiyor. Muhtemelen fark etmişsinizdir, İran'a 60 gün süre verdim

Sürekli temas halindeyim ve söylediğim gibi, bir anlaşma imzalanacağını düşünüyorum... Bence İran bir anlaşma imzalamamakla "aptallık" ediyor

"SAVAŞA DAHİL OLUNMAYACAK" DENMİŞTİ

Axios'un haberine göre ise, Trump yönetimi Orta Doğulu müttefiklerine İran Amerikalıları hedef almadığı sürece savaşa aktif olarak dahil olmayı planlamadığını söyledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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