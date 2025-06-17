İran’ın kozu Hürremşehr! Hipersonik füze 2 bin kilometre menzile sahip

Fettah ve İmad gibi balistik füzelerle İsrail’i vuran İran, savaşı büyütmemek için yüksek tahrip gücüne sahip Hürremşehr’i henüz kullanmadı. Kuzey Kore ile teknoloji paylaşımı sonucu geliştirilen 13 metre uzunluğundaki Hürremşehr, 1.800 kilogramlık harp başlığı taşıyor.

İran ile İsrail arasında dört gündür devam eden gerilimde balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırılar bölgeyi sarsarken, Tahran’ın henüz kullanmadığı bir silah dikkat çekiyor: Hürremşehr hipersonik füzesi. Gelişmiş harp başlığı kapasitesiyle öne çıkan bu sistem, savaşın seyrini değiştirebilecek potansiyele sahip. Gerçek Vaat-3 operasyonunda İran, İsrail’e yönelik 370’den fazla füze fırlattı. 30’unun hedefi vurduğu bu saldırılarda Fettah ve İmad gibi balistik füzeler kullanıldı, Tel Aviv, Hayfa ve Ramat Gan gibi şehirlerde ağır hasar oluştu.

KUZEY KORE İLE GELİŞTİRİLDİ

Ancak İran’ın askerî envanterinde yer alan en gelişmiş füze sistemlerinden biri olan Hürremşehr henüz devreye girmedi. Kuzey Kore ile teknoloji paylaşımı sonucu geliştirilen Hürremşehr, yüksek tahrip gücü ve hipersonik hız kapasitesiyle dikkat çekiyor. 13 metre uzunluğundaki ve 2 bin kilometrelik menzile sahip Hürremşehr, bin 800 kilogramlık harp başlığı taşıyabiliyor.

SAVAŞIN SEYRİ DEĞİŞEBİLİR

Tahran yönetimi, şu ana kadar Hürremşehr füzesini bilinçli olarak kullanmadı. Bu kararın, çatışmanın daha geniş bir bölgeye yayılmasını engellemek amacıyla alındığı düşünülüyor. Ancak İran’ın dinî lideri Ali Hamaney’in yaptığı açıklamalar, daha sert karşılıkların gelebileceğine işaret ediyor. Hürremşehr’in devreye girmesi hem bölgesel dengeleri altüst edebilir hem de savaşın seyrini geri dönülmez şekilde değiştirebilir.

WALLA: YENİ FÜZELER KULLANILDI

Öte yandan İsrail merkezli Walla “İran’ın fırlattığı füzeler, daha önce bilinen modellerle eşleşiyor. Ancak Bet Yam’a isabet eden füzenin farklı, daha hızlı ve etkili bir model olabileceği değerlendiriliyor. İsrail güvenlik birimleri henüz bu füzenin adını açıklamadı; ancak Emad, Hayber veya Hacı Kasım füzelerinden biri olabileceği belirtiliyor” dedi.