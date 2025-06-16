İran'ın dini lideri Hamaney'e suikast sinyali

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’ın dini lideri Hamaney’e yönelik suikast iddialarını değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın bu planı reddetmesine vurgu yapan Netanyahu, “Bu, çatışmayı tırmandırmayacak, sona erdirecek” ifadelerini kullandı.

Amerikan ABC News kanalına bir röportaj veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran lideri Hamaney'e suikast iddiası konusunda net bir değerlendirme yaptı.

Netanyahu, ABD Başkan Donald Trump'ın "İran liderine suikast planını, çatışmayı tırmandıracağı endişesiyle reddettiği" yönündeki haberlerin sorulması üzerine, "Bu, çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek" cevabını verdi.

İsrail Başbakanı, Hamaney'i hedef alıp almayacakları sorusuna ise, "İsrail yapması gereken şeyi yapıyor" diye karşılık verdi.

İran'ın en önde gelen nükleer bilim adamlarını hedef aldıklarını da anlatan Netanyahu, "Onlar açıkçası Hitler'in nükleer takımıydı" yorumunu yaptı.

TRUMP VETO ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikast düzenlemesini önlediği öne sürülmüştü.

Axios'tan Barak Ravid, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir ABD'li yetkilinin kendisine İsrail'in İran’a yönelik yürüttüğü saldırılarda Hamaney'i öldürme fırsatı doğduğunu söylediğini" aktarılmış.

Ravid'e konuşan ABD’li yetkili, "ABD Başkanı Trump'ın, İsrail'in İran lideri Hamaney'e suikast yapma ihtimaline açık bir şekilde karşı çıktığını" iddia etmişti.

Adı açıklanmayan ABD'li yetkili, "İranlılar bir ABD'liyi öldürmedi ve siyasi liderlerin öldürülmesi masada bile olmamalı" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLDU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.