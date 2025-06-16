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Netanyahu yeniden İran'ı tehdit etti! "Semaları kontrol ediyoruz, vurmaya devam edeceğiz”

Kaynak: Dış Haberler
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Netanyahu yeniden İran&#039;ı tehdit etti! &quot;Semaları kontrol ediyoruz, vurmaya devam edeceğiz”
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Bebek katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Nof Hava Üssü'nde yaptığı açıklamada İsrail Hava Kuvvetleri’nin artık “Tahran’ın semalarını kontrol ettiğini” ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Nof Hava Üssü’nde yaptığı açıklamada İran’a yönelik hava saldırılarını överek “Dünyadaki birçok kişi sizi alkışlıyor” ifadeleriyle propagandasına devam etti.

KATLİAMLAR DEVAM EDECEK

 “Zafer yolundayız” diyen Netanyahu katliamların süreceği sinyalini verdi.  İran’ın nükleer bilim insanlarının da hedef alındığını doğrulayan Netanyahu, bu operasyonların İran’ı uranyum zenginleştirme konusunda “geriye götüreceğini” iddia etti.

Saldırıların yalnızca İsrail için değil, tüm dünya için yapıldığını savunan Netanyahu, “Kendimizi kurtarmak zorundaydık, ama aynı zamanda dünyayı bu kışkırtıcı rejimden korumak için de harekete geçtik” dedi.

'AĞIR DARBE İNDİRDİK, DAHA FAZLASINI DA YAPACAĞIZ'

Netanyahu, İran'ın nükleer silah üretmeye çok yaklaştığını savunarak İsrail saldırılarının bu konuda bir başarı sağlamadığı söylemlerine ilişkin "Natanz'ı yok ettik. Zenginleştirme tesisine ağır bir darbe indirdik ve gerekirse daha fazlasını da yapacağız." diye konuştu.

İran'ın tesislerini ve nükleer bilim insanlarını hedef aldıklarını söyleyen Netanyahu, bunun İran'ı uranyum zenginleştirme konusunda geri götüreceğini iddia etti.

"YAPMAK ZORUNDAYDIK"

Netanyahu, "Harekete geçmek zorundaydık. Kendimizi kurtarmak için ama aynı zamanda dünyayı bu kışkırtıcı rejimden korumak için. Aldığımız ve ABD ile paylaştığımız istihbarat kesinlikle açıktı. Uranyumu silah haline getirmek için gizli bir plan üzerinde çalışıyorlardı, çok hızlı ilerliyorlardı, aylar içinde ve kesinlikle bir yıldan daha kısa bir süre içinde bir test cihazı ve muhtemelen bir ilk cihaz elde edeceklerdi" şeklinde konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Dış Haberler
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