Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Netanyahu'nun 'kenti boşaltın' sözünden dakikalar sonra...Tahran patlamalarla sarsıldı! 3. bölge hedefte

Netanyahu'nun 'kenti boşaltın' sözünden dakikalar sonra...Tahran patlamalarla sarsıldı! 3. bölge hedefte

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail ve İran arasındaki gerilim artarak devam ediyor. İsrail ordusu , Tahran’ın 3. bölgesine yönelik yeni bir saldırı öncesinde sivillerin derhal tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

İsrail ordusu İran'ın başkenti Tahran'ın batısını yoğun şekilde bombalamaya başladı.

TAHLİYE YAYINLAMIŞLARDI

İsrail Savunma Bakanı Katz’ın Tahranlıları tehdidinin ardından Netanyahu da “tahliye” mesajı vermişti.

Tahran’ın 3. bölgesine yönelik yeni bir saldırı öncesinde derhal tahliye edilmesi çağrısında bulunmuştu.

|Netanyahu'nun 'kenti boşaltın' sözünden dakikalar sonra...Tahran patlamalarla sarsıldı! 3. bölge hedefte - 1. Resim

"İSRAİL, İRAN DEVLET TELEVİZYONUNU BOMBALAMAYI PLANLIYOR"

İsrail'in Kanal 14 televizyonu, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin İran devlet televizyonunu hedef almayı planladığını öne sürdü. Operasyonun, "İran’ın bilgi savaşı altyapısını çökertmeyi amaçladığı" iddia edildi.

İRAN CUMHURBAŞKANI: SAVAŞI GENİŞLETMEK İSTEMİYORUZ AMA KARŞILIK VERECEĞİZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bölgede savaşı büyütmek gibi bir hedefimiz yok. Ancak İran topraklarına yönelik herhangi bir saldırıya, düşmanları pişman edecek şekilde karşılık veririz" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Dış Haberler
Araç alacaklara galericilerden uyarı: Kimin ne durumda olduğunu bilmiyoruzSağlık raporu ücretli mi oldu? 2025 Sağlık raporu ücretleri sorgulama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İran’dan İsrail’e yeni saldırı yöntemi: Savunma sistemleri birbirini vurdu - Dünyaİsrail'in savunma sistemleri birbirini vurdu!Rusya, barış görüşmelerinde verdiği sözü tuttu! 60 bin 60 askerin cesedi teslim edildi - DünyaRusya, İstanbul'da verdiği sözü tuttu!Türkiye ve Pakistan KAAN ve yeni helikopter için masada! - DünyaTürkiye ve Pakistan KAAN ve yeni helikopter için masada!Netanyahu yeniden İran'ı tehdit etti! "Tahran'ı tahliye edin, harekete geçiyoruz" - Dünya'Tahliye edin' tehdidinden dakikalar sonra...Netanyahu yalvarmıştı! Yardım eli Trump'tan geldi: ABD'den İsrail'e büyük kıyak - DünyaNetanyahu yalvarmıştı! Yardım eli Trump'tan geldiİsrail, kendi cezaevine baskın düzenledi! İran saldırılarına sevinen mahkumlara özel operasyonla işkence yapıldı - Dünyaİsrail bu sefer kendi cezaevini bastı!
Sonraki Haber Yükleniyor...