Netanyahu'nun 'kenti boşaltın' sözünden dakikalar sonra...Tahran patlamalarla sarsıldı! 3. bölge hedefte

Kaynak: Dış Haberler 16 Haziran 2025 16:43 - Güncelleme: 16 Haziran 2025 17:26 - Güncelleme:

İsrail ve İran arasındaki gerilim artarak devam ediyor. İsrail ordusu , Tahran’ın 3. bölgesine yönelik yeni bir saldırı öncesinde sivillerin derhal tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

İsrail ordusu İran'ın başkenti Tahran'ın batısını yoğun şekilde bombalamaya başladı. TAHLİYE YAYINLAMIŞLARDI İsrail Savunma Bakanı Katz’ın Tahranlıları tehdidinin ardından Netanyahu da “tahliye” mesajı vermişti. Tahran’ın 3. bölgesine yönelik yeni bir saldırı öncesinde derhal tahliye edilmesi çağrısında bulunmuştu. "İSRAİL, İRAN DEVLET TELEVİZYONUNU BOMBALAMAYI PLANLIYOR" İsrail'in Kanal 14 televizyonu, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin İran devlet televizyonunu hedef almayı planladığını öne sürdü. Operasyonun, "İran’ın bilgi savaşı altyapısını çökertmeyi amaçladığı" iddia edildi. İRAN CUMHURBAŞKANI: SAVAŞI GENİŞLETMEK İSTEMİYORUZ AMA KARŞILIK VERECEĞİZ İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bölgede savaşı büyütmek gibi bir hedefimiz yok. Ancak İran topraklarına yönelik herhangi bir saldırıya, düşmanları pişman edecek şekilde karşılık veririz" dedi. Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık