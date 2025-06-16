İran İsrail savaşı Türkiye'yi etkiler mi? Türkiye savaşın barış yolunda!

Orta Doğu’da tansiyon bir kez daha zirveye ulaşırken, İsrail ile İran arasındaki silahlı çatışmalar bölgeyi yeni bir belirsizliğe sürükledi. Savaşın gölgesinde kalan ülkelerden biri olan Türkiye ise krizin dışında kalmak yerine diplomatik adımlarını hızlandırarak barışa öncülük etmeye çalışıyor. İran İsrail savaşı Türkiye'yi etkiler mi sorusu ise kamuoyunca merak ediliyor.

İsrail’in 12 Haziran gecesi başlattığı hava saldırıları sonrası bölgede tansiyon hızla yükseldi. İran hedef alınırken, bu gelişmelerin yalnızca Tel Aviv ile Tahran’ı değil, tüm bölge ülkelerini etkilemesi kaçınılmaz hale geldi. Türkiye, hem coğrafi konumu hem de jeopolitik ağırlığı nedeniyle krizden doğrudan etkilenecek ülkelerin başında geliyor.

İRAN İSRAİL SAVAŞI TÜRKİYE’Yİ ETKİLER Mİ?

Orta Doğu'da İran İsrail savaşı yalnızca taraf ülkeleri değil, bölgenin tamamını etkileyebilecek durumda. Türkiye hem coğrafi yakınlığı hem de siyasi ağırlığı nedeniyle savaşın sonuçlarından doğrudan etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor.

Orta Doğu İsrail ve İran arasında patlak veren savaşla yeni bir kriz dalgasının eşiğine gelirken, Türkiye tarihi kırılma anında diplomatik sorumluluğunu yerine getirmek üzere devreye girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüttüğü yoğun temas trafiği, yalnızca bölgesel değil, küresel barış için de belirleyici adımlar içeriyor. Savaşın genişleyerek yeni cephelere yayılmasını önlemek isteyen Ankara, bölgedeki aktörlerle ve dünya liderleriyle art arda kritik temaslarda bulunuyor.

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TÜRKİYE İRAN İSRAİL KRİZİNİN MERKEZİNDE

İsrail'in 12 Haziran'da İran’a yönelik başlattığı hava saldırıları, Orta Doğu'da dengeleri bir kez daha sarstı. Ankara ise gelişmeleri anbean izleyerek, hızlı ve kararlı tepkiler verdi.

İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarıyla başlayan çatışma, sadece iki ülkeyi değil, tüm Orta Doğu’yu içine çekebilecek bir krizin habercisi oldu. Türkiye gelişmelere karşı sessiz kalmak yerine diplomasi yolunu seçerek barışa zemin hazırlama çabalarını hızlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın küresel liderlerle gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri, Türkiye’nin savaşta taraflardan biri değil, barışı arayan ve çözüm öneren ülke konumunda olduğunu net biçimde gösterdi.

ERDOĞAN’DAN DÜNYA LİDERLERİNE ÇAĞRI: "BARIŞA SON FIRSAT"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların ardından yoğun bir diplomasi trafiği başlattı. 14 ve 15 Haziran’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmeleri, Türkiye'nin barış için devreye girdiğinin en somut göstergesi oldu.

Erdoğan, Trump’a bölgeyi tamamen kaosa sürükleyecek bu gerilimin derhal sona erdirilmesi gerektiğini iletti. Bilhassa nükleer anlaşmazlıkların çözümünde müzakere sürecinin önemine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin diplomasi zemininde kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu da aktardı.

Erdoğan’ın açıklamalarında savaşın önlenmesinin hala mümkün olduğu ancak bunun son fırsat olabileceği vurgulandı. “Barışa bir şans daha verilmeli” çağrısıyla uluslararası toplumun dikkatini çeken Erdoğan, bölgenin yeni bir felakete sürüklenmemesi için tüm aktörleri sorumluluk almaya davet etti.