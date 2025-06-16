İran’dan İsrail’e yeni saldırı yöntemi: Savunma sistemleri birbirini vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), İsrail’e yönelik son saldırılarında ilk kez yeni bir yöntem kullandıklarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, İsrail’in hava savunma sistemleri bu saldırılar sırasında birbirini hedef aldı. İran, gelişmiş elektronik ve istihbarat yöntemleri sayesinde İsrail savunmasının kendi içinde çakıştığını ve çok sayıda füzenin hedefe ulaştığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), İsrail'e yönelik düzenlenen sekizinci saldırı dalgasında “yeni yöntemler” kullanıldığını duyurdu. Açıklamaya göre, operasyon sırasında İsrail'in çok katmanlı hava savunma sistemleri birbirini hedef aldı.

SAVUNMA SİSTEMLERİ ÇAKIŞTI, HEDEFLER VURULDU

İranlı yetkililer, yeni istihbarat ve donanım kabiliyetlerinin saldırının “öncekilerden daha güçlü ve yıkıcı” olmasını sağladığını bildirdi. IRGC açıklamasında, “Düşmanın çok katmanlı savunma sistemleri öyle bir şekilde bozuldu ki, rejimin sistemleri birbirini hedef aldı” denildi.

Söz konusu yeni yöntemle, ABD ve Batı teknolojisiyle desteklenen İsrail savunma sistemlerine rağmen birçok füzenin hedefleri başarıyla vurduğu ifade edildi.

"SÖZLERİMİZİ TUTTUK, SALDIRILAR SÜRECEK"

Devrim Muhafızları, saldırıların “şehit komutanlara verilen sözlerin tutulması” anlamı taşıdığını vurgularken, “Siyonist düşman ile Amerikalıların İran'a dair hesapları tamamen yanlıştı” açıklamasında bulundu.

Ayrıca, “etkili, hedefli ve daha yıkıcı” saldırıların, “sahte rejimin tamamen yok edilmesine kadar” devam edeceği belirtildi.

GERİLİM TIRMANIYOR

İsrail'e düzenlenen son saldırı dalgasında onlarca kişi hayatını kaybederken ya da yaralandı. Gerilim, Tel Aviv’in cuma günü İran’daki nükleer ve füze tesislerini hedef alan, üst düzey komutan ve bilim insanlarının öldürüldüğü saldırısıyla tırmanmıştı.