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15 Temmuz'da köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü, 15 Temmuz, FSM, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu ücretleri 2025

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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15 Temmuz&#039;da köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü, 15 Temmuz, FSM, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu ücretleri 2025
Otoyollar, FSM, Kuzey Marmara Otoyolu, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün bu yıl pazartesi gününe denk gelmesiyle birlikte, birçok vatandaş seyahat planı yaparken köprü ve otoyol geçiş ücretlerini merak etmeye başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da “15 Temmuz’da köprüler ücretsiz mi, otoyollar bedava mı?” sorusu gündemin ilk sıralarına yerleşti.

15 Temmuz'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca-Akıncı arasında uzanan Anadolu Otoyolu ve Mahmutbey-Edirne kesimini kapsayan Avrupa Otoyolu gibi devlet denetimindeki köprü ve otoyolların ücret durumu sorgulanıyor. Peki, 15 Temmuz'da köprü ve otoyollar ücretsiz mi, 15 Temmuz, FSM, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu bedava mı?

15 Temmuz'da köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü, 15 Temmuz, FSM, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu ücretleri 2025 - 1. Resim

15 TEMMUZ'DA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Geçmişte olduğu gibi, devletin sorumluluğunda olan ve yap-işlet-devret modeli dışında kalan köprü ve otoyollarda genellikle resmi tatillerde ücretsiz geçiş imkanı sağlanıyor.

15 Temmuz 2025 için köprü ve otoyolların ücretsiz olacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat önceki yıllardaki gibi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi noktalardan ücret alınmaması bekleniyor. 

15 Temmuz'da köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü, 15 Temmuz, FSM, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu ücretleri 2025 - 2. Resim

15 TEMMUZ'DA OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ, 15 TEMMUZ, FSM KÖPRÜSÜ BEDAVA MI?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kamu tarafından işletilen ve daha önceki resmi tatillerde ücretsiz geçiş imkanı sunan köprülerden biri olduğundan 15 Temmuz’da ücretsiz olması bekleniyor.

Osmangazi Köprüsü yap-işlet-devret modeliyle özel şirketler tarafından işletildiği için genellikle resmi tatillerde ücretsiz geçiş uygulaması kapsamına alınmıyor.

15 Temmuz'da köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü, 15 Temmuz, FSM, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu ücretleri 2025 - 3. Resim

15 TEMMUZ'DA KUZEY MARMARA OTOYOLU ÜCRETSİZ Mİ?

Kuzey Marmara Otoyolu’nun 15 Temmuz 2025 tarihinde de ücretli olması bekleniyor. Karayolları ve ilgili kurumların bu konudaki açıklamaları henüz netleşmese de geçmiş yıllardan alınan uygulamar doğrultusunda Kuzey Marmara Otoyolu’nun ücretsiz olmayacağı tahmin ediliyor.

15 Temmuz'da köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü, 15 Temmuz, FSM, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu ücretleri 2025 - 4. Resim

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2025

Araç Türü15 Temmuz Şehitler Köprüsü Geçiş Ücreti (Tek Yön)
Otomobil (1.Sınıf)47 TL
Hafif Ticari Araç (2.Sınıf)60 TL
Motosiklet 20 TL
3.Sınıf Araç134 TL
4.Sınıf Araç265 TL
5.Sınıf Araç351 TL

15 Temmuz'da köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü, 15 Temmuz, FSM, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu ücretleri 2025 - 5. Resim

FATİH SULTAN MEHMET (FSM) KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2025

Araç TürüFatih Sultan Mehmet Köprüsü Geçiş Ücreti (Tek Yön)
Otomobil (1.Sınıf)47 TL
Hafif Ticari Araç (2.Sınıf)60 TL
Motosiklet 20 TL
3.Sınıf Araç134 TL
4.Sınıf Araç265 TL
5.Sınıf Araç351 TL

15 Temmuz'da köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü, 15 Temmuz, FSM, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu ücretleri 2025 - 6. Resim

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2025

Araç TipiYavuz Sultan Selim Köprü Ücreti (Tek Yön)
Otomobil80 TL
Hafif Ticari Araç110 TL
3 Akslı ve Her Türlü Araç200 TL
4-5 Akslı Her Türlü Araç510 TL
6 ve Yukarı Akslı Araçlar 630 TL
Motosikletler55 TL

15 Temmuz'da köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü, 15 Temmuz, FSM, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu ücretleri 2025 - 7. Resim

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2025

Aracın SınıfıOsmangazi Köprü Ücreti 2025
Otomobiller (1.sınıf)795 TL
Minibüsler (2.sınıf)1.270 TL
Yolcu Otobüsleri (3.sınıf)1.510 TL
Kamyonlar (4.sınıf)2.005 TL
Tırlar, Treyler (5.sınıf)2.530 TL
Motosikletler (6.sınıf)555 TL

15 Temmuz'da köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü, 15 Temmuz, FSM, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu ücretleri 2025 - 8. Resim

İSTANBUL-İZMİR ARASI OTOYOL ÜCRETLERİ 2025

Araç Tipi  Osmangazi Köprüsü Ücreti Bursa Kuzey ÇıkışManisa Turgutlu Çıkış İzmir Çıkış
Otomobil 795 TL1.045 TL1.865 TL1.965 TL
Hafif Ticari Araç1.270 TL1.695 TL3.000 TL3.165 TL
3 Akslı Her Türlü Araçlar1.510 TL2.000 TL3.555 TL3.750 TL
4 ve 5 Akslı Her Türlü Araçlar 2.005 TL2.665 TL4.725 TL4.975 TL
6 ve Yukarı Akslı Araçlar2.530 TL3.350 TL5.950 TL6.250 TL
Motosikletler555 TL755 TL1.330 TL1.415 TL

15 Temmuz'da köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü, 15 Temmuz, FSM, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu ücretleri 2025 - 9. Resim

OTOYOL ÜCRETLERİ 2025

OtoyolGiriş-Çıkış BölgesiOtoyol Ücretleri 2025 (Otomobil)
KGM Anadolu OtoyoluAnadolu (Çamlıca) - Akıncı (Ankara)269 TL
İzmir - Çeşme OtoyoluSeferihisar - Çeşme42 TL
İzmir - Aydın OtoyoluIşıkkent - Aydın Batı58 TL
KGM Çukurova OtoyollarıAdana Doğu Alın - Gaziantep Batı Alın81 TL
KGM Çukurova OtoyollarıGaziantep Doğu - Şanlıurfa81 TL
KGM Çukurova OtoyollarıNiğde Kuzey - Mersin Alın157 TL
KGM Avrupa OtoyoluMahmutbey- Edirne134 TL
Gebze - Orhangazi - İzmir Osmangazi Köprüsü - İzmir Çıkış1.965 TL
Kuzey Çevre OtoyoluFenertepe - Kurnaköy410 TL
Kuzey Marmara Avrupa OtoyoluKınalı - Fatih 175 TL
Kuzey Marmara Anadolu OtoyoluKurnaköy - TEM Akyazı405 TL
Ankara - Niğde OtoyoluAnkara Alın - Niğde Alın590 TL
Menemen - Aliağa Çandarlı OtoyoluMenemen - Çandarlı165 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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