15 Temmuz'da köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü, 15 Temmuz, FSM, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu ücretleri 2025

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün bu yıl pazartesi gününe denk gelmesiyle birlikte, birçok vatandaş seyahat planı yaparken köprü ve otoyol geçiş ücretlerini merak etmeye başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da “15 Temmuz’da köprüler ücretsiz mi, otoyollar bedava mı?” sorusu gündemin ilk sıralarına yerleşti.

15 Temmuz'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca-Akıncı arasında uzanan Anadolu Otoyolu ve Mahmutbey-Edirne kesimini kapsayan Avrupa Otoyolu gibi devlet denetimindeki köprü ve otoyolların ücret durumu sorgulanıyor. Peki, 15 Temmuz'da köprü ve otoyollar ücretsiz mi, 15 Temmuz, FSM, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu bedava mı?

15 TEMMUZ'DA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Geçmişte olduğu gibi, devletin sorumluluğunda olan ve yap-işlet-devret modeli dışında kalan köprü ve otoyollarda genellikle resmi tatillerde ücretsiz geçiş imkanı sağlanıyor.

15 Temmuz 2025 için köprü ve otoyolların ücretsiz olacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat önceki yıllardaki gibi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi noktalardan ücret alınmaması bekleniyor.

15 TEMMUZ'DA OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ, 15 TEMMUZ, FSM KÖPRÜSÜ BEDAVA MI?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kamu tarafından işletilen ve daha önceki resmi tatillerde ücretsiz geçiş imkanı sunan köprülerden biri olduğundan 15 Temmuz’da ücretsiz olması bekleniyor.

Osmangazi Köprüsü yap-işlet-devret modeliyle özel şirketler tarafından işletildiği için genellikle resmi tatillerde ücretsiz geçiş uygulaması kapsamına alınmıyor.

15 TEMMUZ'DA KUZEY MARMARA OTOYOLU ÜCRETSİZ Mİ?

Kuzey Marmara Otoyolu’nun 15 Temmuz 2025 tarihinde de ücretli olması bekleniyor. Karayolları ve ilgili kurumların bu konudaki açıklamaları henüz netleşmese de geçmiş yıllardan alınan uygulamar doğrultusunda Kuzey Marmara Otoyolu’nun ücretsiz olmayacağı tahmin ediliyor.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2025

Araç Türü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Geçiş Ücreti (Tek Yön) Otomobil (1.Sınıf) 47 TL Hafif Ticari Araç (2.Sınıf) 60 TL Motosiklet 20 TL 3.Sınıf Araç 134 TL 4.Sınıf Araç 265 TL 5.Sınıf Araç 351 TL

FATİH SULTAN MEHMET (FSM) KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2025

Araç Türü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Geçiş Ücreti (Tek Yön) Otomobil (1.Sınıf) 47 TL Hafif Ticari Araç (2.Sınıf) 60 TL Motosiklet 20 TL 3.Sınıf Araç 134 TL 4.Sınıf Araç 265 TL 5.Sınıf Araç 351 TL

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2025

Araç Tipi Yavuz Sultan Selim Köprü Ücreti (Tek Yön) Otomobil 80 TL Hafif Ticari Araç 110 TL 3 Akslı ve Her Türlü Araç 200 TL 4-5 Akslı Her Türlü Araç 510 TL 6 ve Yukarı Akslı Araçlar 630 TL Motosikletler 55 TL

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2025

Aracın Sınıfı Osmangazi Köprü Ücreti 2025 Otomobiller (1.sınıf) 795 TL Minibüsler (2.sınıf) 1.270 TL Yolcu Otobüsleri (3.sınıf) 1.510 TL Kamyonlar (4.sınıf) 2.005 TL Tırlar, Treyler (5.sınıf) 2.530 TL Motosikletler (6.sınıf) 555 TL

İSTANBUL-İZMİR ARASI OTOYOL ÜCRETLERİ 2025

Araç Tipi Osmangazi Köprüsü Ücreti Bursa Kuzey Çıkış Manisa Turgutlu Çıkış İzmir Çıkış Otomobil 795 TL 1.045 TL 1.865 TL 1.965 TL Hafif Ticari Araç 1.270 TL 1.695 TL 3.000 TL 3.165 TL 3 Akslı Her Türlü Araçlar 1.510 TL 2.000 TL 3.555 TL 3.750 TL 4 ve 5 Akslı Her Türlü Araçlar 2.005 TL 2.665 TL 4.725 TL 4.975 TL 6 ve Yukarı Akslı Araçlar 2.530 TL 3.350 TL 5.950 TL 6.250 TL Motosikletler 555 TL 755 TL 1.330 TL 1.415 TL

OTOYOL ÜCRETLERİ 2025