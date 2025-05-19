19 Mayıs'ta otoyollar ve köprüler ücretsiz mi? 15 Temmuz, Osman Gazi, Kuzey Marmara ücret durumu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle Türkiye genelinde ulaşım düzenlemeleri gündeme geldi. Vatandaşlar otoyol ve köprü geçişlerinin ücretsiz olup olmayacağını merak ederken, resmi kaynaklardan gelen açıklamalar da yakından takip ediliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi yoğun kullanılan güzergahlar gündemde. 19 Mayıs'ta otoyollar ve köprüler ücretsiz mi merak ediliyor.

19 MAYIS BUGÜN KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı bugünde, sürücüler köprü geçişlerinin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi yoğun kullanılan güzergahların durumu yakından takip ediliyor.

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla köprülerin ücretsiz olacağına dair Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılmış resmi bir açıklama yapılmadı. Önceki yıllarda yalnızca dini bayramlarda geçerli olan ücretsiz geçiş uygulamaları, milli bayramlarda her zaman geçerli olmayabiliyor. Bu nedenle 19 Mayıs’ta köprü geçişlerinde herhangi bir muafiyet uygulanması beklenmiyor.

Sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına köprüleri kullanmadan önce güncel bilgileri resmî kaynaklardan takip etmesi öneriliyor.

19 MAYIS OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs 2025’in resmi tatil olması sebebiyle vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de otoyol geçiş ücretlerinin durumu oldu. Bayram vesilesiyle şehir dışı seyahat planları yapanlar, özellikle Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Tüneli gibi ücretli güzergahlarda geçişlerin ücretsiz olup olmadığını sorguluyor.

Mevcut durumda ise otoyolların ücretsiz olduğuna dair herhangi bir Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlanmadı. Geçmiş uygulamalarda yalnızca Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ücret muafiyeti sağlanmıştı. 19 Mayıs içinse henüz ücretsiz kullanıma dair karar alınmış değil.

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19 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs 2025 tarihinde bazı raylı sistem hatları ücretsiz olarak hizmet verecek.

İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN hattı gün boyunca ücretsiz şekilde çalışacak.

Söz konusu uygulama gece saat 00.00 itibarıyla başlayacak ve 19 Mayıs’ın sonuna kadar geçerli olacak.

Toplu taşıma kullanacak olan yolcuların, hizmet saatleri ve güzergahlar konusunda ilgili belediyelerin duyurularını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.