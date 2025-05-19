Ankara’da trafiğe kapalı yollar: 19 Mayıs’ta hangi yollar kapalı?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla başkent Ankara’da düzenlenen etkinlikler için bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamanın ardından sürücüler, bugün trafiğe kapalı olan yolları araştırmaya başladı.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara’da bugün sabah 08.00’den itibaren kutlama alanlarına yakın bölgelerdeki yollar trafiğe kapatıldı. Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları istedi.
ANKARA’DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI?
Ankara’da düzenlenen 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında bugün 08.00’de bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ankara’da bugün trafiğe kapalı yollar:
Milli Müdafaa Caddesi,
Kumrular Caddesi,
Necatibey Caddesi,
Gençlik Caddesi,
Anıt Caddesi,
Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi,
Dögol Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı
ANKARA’DA YOLLAR NEDEN TRAFİĞE KAPALI?
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek resmi geçitler, kutlama kortejleri ve çeşitli gösteriler nedeniyle Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatıldı.