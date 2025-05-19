Ankara’da trafiğe kapalı yollar: 19 Mayıs’ta hangi yollar kapalı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mayıs 2025 10:10 - Güncelleme: 19 Mayıs 2025 10:15 - Güncelleme:

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla başkent Ankara’da düzenlenen etkinlikler için bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamanın ardından sürücüler, bugün trafiğe kapalı olan yolları araştırmaya başladı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara’da bugün sabah 08.00’den itibaren kutlama alanlarına yakın bölgelerdeki yollar trafiğe kapatıldı. Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları istedi. ANKARA’DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI? Ankara’da düzenlenen 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında bugün 08.00’de bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ankara’da bugün trafiğe kapalı yollar: Milli Müdafaa Caddesi,

Kumrular Caddesi,

Necatibey Caddesi,

Gençlik Caddesi,

Anıt Caddesi,

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi,

Dögol Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı ANKARA’DA YOLLAR NEDEN TRAFİĞE KAPALI? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek resmi geçitler, kutlama kortejleri ve çeşitli gösteriler nedeniyle Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatıldı. İlgili Haber 19 Mayıs kuyumcular açık mı, kapalı mı? Resmi tatil çalışma saatleri 19 Mayıs mesajları: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı anlamlı sözleri ve mesajları 20 Mayıs okullar tatil mi? 19 Mayıs resmi tatili sonrası okulların eğitim durumu gündemde

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Şeyda Sipahi