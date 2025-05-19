19 Mayıs kuyumcular açık mı, kapalı mı? Resmi tatil çalışma saatleri

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2025 yılında Pazartesi gününe denk geliyor. Kamu kurumları ve devlet daireleri resmi tatil olurken 19 Mayıs kuyumcular açık mı merak ediliyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil kabul ediliyor. Yurdun dört bir yanında kutlamaların yapılacağı 19 Mayıs'ta kuyumcular açık mı kapalı mı araştırılıyor.

19 MAYIS KUYUMCULAR AÇIK MI, KAPALI MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Devlet daireleri, kamu kurum ve kuruluşları ve eğitim kurumları 19 Mayıs'ta kapalı oluyor. Bazı özel kurum ve kuruluşlarda 19 Mayıs'ı tatil olarak belirliyor.

Kuyumcuda işi olan vatandaşlar, 19 Mayıs kuyumcuların çalışma durumunu araştırıyor. Kuyumcular genel olarak resmi tatillerde kapalı oluyor. Bu nedenle 19 Mayıs Pazartesi günü de açık olmayabilir. Bölgenizdeki kuyumculara uğramadan telefonla açık olup olmadıklarını kontrol edebilirsiniz.

KUYUMCULAR ÇALIŞMA SAATLERİ

Kuyumcular genellikle hafta içi 09.00-18.00 arasında çalışıyor. Cumartesi günü de açık olmakla birlikte Pazar günleri kapalı oluyor. Altın, gümüş ve değerli madenlerin alım-satımını hafta içi veya Cumartesi günü yapılmalıdır.