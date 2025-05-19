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19 Mayıs'ta otobüsler, metrolar ücretsiz mi? 19 Mayıs toplu taşıma ücret bilgileri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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19 Mayıs&#039;ta otobüsler, metrolar ücretsiz mi? 19 Mayıs toplu taşıma ücret bilgileri
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye genelinde resmi tatil kapsamında kutlanırken, vatandaşlar ulaşım hizmetlerinin durumunu merak ediyor. 19 Mayıs'ta otobüsler, metrolar ücretsiz mi, bugün toplu taşıma ücretsiz mi soruları ise gündemin merkezinde yerini almış durumda.

19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, milyonlarca vatandaş resmi tatilde şehir içinde ulaşımın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda yayımlanan resmi karara göre, bazı toplu ulaşım hatlarında 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü boyunca ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak. 

19 Mayıs'ta otobüsler, metrolar ücretsiz mi? 19 Mayıs toplu taşıma ücret bilgileri - 1. Resim

19 MAYIS OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs tarihinde şehir içi otobüs ulaşımı, şehirden şehre farklılık gösterse de birçok belediyede ücretsiz ya da indirimli olarak hizmet veriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde 19 Mayıs resmi tatiline yönelik toplu taşıma düzenlemeleri yapıldı.

İstanbul’da İETT’ye bağlı otobüsler kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz olurken, Ankara’da EGO otobüsleri tamamen ücretsiz hizmet verecek. İzmir’de ise ESHOT ve diğer toplu taşıma araçlarında yüzde 50 indirim uygulanacak. Böylece bayram kutlamalarına katılmak isteyen vatandaşlar ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamayacak.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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