Bakan Ersoy duyurdu! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Dikkat çeken açıklama...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde 520 etkinlikte misafirlerin 9 gün boyunca ağırlanacağını söyledi. Ücretsiz halk plajlarına yenilerinin ekleneceğinin müjdesini de veren Bakan Ersoy, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla ilgili ise dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı gerçekleştirilen Manisa Müzesi’nde aralarında Turkiyegazetesi.com.tr ve Turkiye Today Genel Yayın Yönetmeni Osman Bahattin Dirlik'in de olduğu dijital medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Ersoy, Türkiye'nin turizm gelirlerinde bu yılki hedeflerinden ücretsiz halk plajlarına kadar pek çok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy'a, sohbet sırasında Bakan Başdanışmanı Tayfun Topal da eşlik etti.

Bakan Ersoy, "Hamdolsun ki Türkiye Kültür Yolu Festivali, yıldan yıla amaçlarına hakkıyla hizmet ederek kültür ve tarihimizin ihya edildiği, sanatın ve sanatçının desteklendiği ve bu büyük değerlerin ortak paydasında milyonlarca vatandaşımızın birlik ve beraberlik içinde buluştuğu dünyanın en kapsamlı festivali konumuna gelmiştir" dedi.

Festivalin elitist anlayıştan uzak, toplumun her kesimine hitap eden, kültür ve sanatı halkla buluşturan bir marka değere dönüştüğünü vurguladı.

7 BÖLGE 20 ŞEHİR!

Festivalin bu yıl 7 bölgede, 20 şehirde gerçekleştiğini belirten Bakan Ersoy, Manisa’nın da bu yıl festival şehirleri arasına katıldığını söyledi.

Ersoy, “Bugün başlayan ve 9 gün sürecek olan festivalimiz kapsamında, 33 noktada gerçekleştireceğimiz 520 etkinlikte sizleri ağırlayacağız.” diyerek programın kapsamını paylaştı.

2 ÜCRETSİZ HALK PLAJI DAHA!

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarından bazı kesitler şöyle:

*2019 yılından bu yana Antalya'da 12, Bodrum'da 4, Çeşme'de 1 olmak üzere 17 ayrı noktada ücretsiz halk plajı yapıldı. Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorkun Mahallesi'nde ve Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde Ücretsiz Girişli Halk Plajı yapım işleri başlamış olup 2025 turizm sezonunda hizmete açılacaklardır.

*Kültür yolu festivalleri hem sanat hem kültür hem ticaret hem gece müzeciliği alanında büyük bir heyecan yaratıyor. Her sene yeni şehirler katılıyor. Yerel şehirlerdeki idareciler, milletvekilleri "Bizi de festivale alabilir misiniz?" gibi taleplerle geliyor. Şehrin ekonomisi de hareketleniyor. 81 ilin tamamında festival yapmak gibi bir hayalimiz var.

HİNDİSTAN - PAKİSTAN GERİLİMİ TÜRKİYE'DEKİ TURİZMİ ETKİLER Mİ?

*Herkesin başımızın üzerinde yeri var. Biz gelen herkese misafirperverliğimizi gösteririz. İtalya, İspanya, Fransa komşularına bakın, bir de bizim coğrafyamıza, komşularımıza bakın. Ortadoğu coğrafyasındaki her savaştan, karışıklıktan etkileniyoruz, buna rağmen turizm rekorlarına bir bir ulaşıyoruz.

*Dünya Turizm Örgütü verilerinde Türkiye'nin dördüncü sırada olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Hedefimiz ilk sıralarda yer almak" dedi. Bakan Ersoy İtalya'da Roma Kolezyumu'nda gerçekleşen "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisinin ardından sırada Troya Operası'nın olduğunu söyledi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a milyonların merakla beklediği "Kurban Bayramı Tatili 9 gün olacak mı?" sorusu da yöneltildi. Bakan Ersoy gazetecilerin sorusuna "Biz her zaman isteriz ama sadece bize bağlı değil, tek karar verici biz değiliz" şeklinde cevap verdi.

SAĞLIK TURİZMİ İÇİN GELENLER DE TAKİBE ALINACAK

Turistlerin sağlık durumları için Türk vatandaşlarının kullandığı e-Nabız benzeri bir sistem üzerinde çalıştıklarını da belirten Bakan Ersoy, turistlerin de Türkiye'den aldığı sağlık hizmetlerini sistem üzerinden takip edebileceğini söyledi.

Bakan Ersoy "Ülkeye girdiklerinde onlara bir kod verilecek. Şu an Turist olarak e-Nabız sistemine giremiyorsunuz ama takip edilebilir hale getiriliyor. Sağlık Bakanlığı turisti de kendi vatandaşı gibi takip edecek. Hangi ücretler uygulandı, hangi tedbirler uygulandı. Hizmetin standardizasyonu ve standarttın denetlenmesi, bunu başardığınız zaman zaten sürdürülebilir bir gelir elde edebiliyorsunuz, sürdürülebilir bir ekonomi elde edebiliyorsunuz. Turistlerle ilgilenen hastanelerin sertifikaları olacak. Oteller” Sağlık Turizm Sertifikasına” sahip hastaneler ile eşleşebilir, bunun dışına çıkamayacaklar. Hepsini takibe alacağız." şeklinde konuştu.