Bakan Mehmet Nuri Ersoy TGRT Haber'de: Canlı yayında önemli açıklamalar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TGRT Haber'de Mehmet Aydın'ın sorularını cevaplandırıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hedefleri artırarak devam edeceğiz. Turizm gelirlerinin payı artıyor. 62 milyondan fazla ziyaretçi geldi. Yeni rekorlarla devam edeceğiz.

Bu sene 64 milyar dolar gelir hedefliyoruz. İlk 3 aylık veriler, hedefin biraz üzerinde gerçekleşti. Ocak ayında iyi bir büyüme yaptık.

Dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldik. Bizim hedefimiz ilk 3'e girmek.

Yasalarda bazı değişiklikler yaparak, otellerin hepsinin bakanlık tarafından takibi için belge istiyoruz. Standart getiriyoruz bütün otellere.

Biz turizme daha geç girdik. Bizim otellerimiz yeniydi. Turizm deyince akla deniz, kum gelirdi. Oysa ki Türkiye'nin o kadar büyük potansiyeli var ki.. Üçüncülüğe gelmek istiyorsak deniz, kum, güneşten çıkmamız gerek.

Turizmin sezonluk olmaması lazım mümkünse 12 ay olması gerek. Uluslararası sertifikasyonlara otellerin sahip olması gerek.

Giriş yapan turistin tamamı pasaportunu okutarak girer. Hem geceleme hem de gelen turistin tespiti konusunda en iyisi Türkiye.

Gecelik gelirde esas baz aldığımız yabancı turist. Yabancı turistten gelen gecelik dolar 83 dolarmış, bu seneki hedefimiz 117 dolar. İlk çeyrekte bu hedefin biraz üzerine çıktık. Gecelik turist harcaması yüzde 10 arttı.

TURİSTLERİN DE SAĞLIĞI TAKİP EDİLECEK

Sağlık amaçlı Türkiye'ye gelenler de var. Turistler hangi şartlarda, hangi fiyat politikalarıyla hizmeti almış onunla ilgili Sağlık Bakanlığı da çalışma yürütüyor. Turistin de sağlığını takip edeceğiz.

Sağlık turizminde 3 milyar dolar üstünde gelir geldi.

Türkiye şu anda en yoğun tanıtım yapan ülke. Şu an dünyanın neresine giderseniz gidin her ülkeye özgü tanıtım görürsünüz. O ülkeye hitap eden ürünlerle tanıtım yapıyorsunuz.

100'e yakın ürün var, 60'ya yakınını tanıtıyoruz. Türkiye'nin turizm platformu TikTok'ta birinci, Instagram hariç tüm sosyal medyalarda birinciyiz.

(Geleceğe miras projesi) Türkiye arkeoloji potansiyeli yüksek birkaç ülkeden biri. Şu an Türkiye sadece yüzde 10 kazındı. Önce kazmanız, sonra restore etmeniz sonra tanıtmanız gerekiyor.

Kısa süreli kazılar yapılırdı. Biz önce kazı programlarını uzattık. 146 tane kazı başkanlığı vardı 2018'de. Geçen sene 264 kazı başkanlığı yaptık.

Yoğun kazı yapıyoruz. Eskiden 20 yılda yaptığımız işi 1 yılda yapıyoruz. Kazı alanlarında 6 binden fazla arkeolojik buluntu ele geçirdik. Kazılarla envanterimiz çoğaldı.

Yıllık 800 kazı yapan bir kapasiteye geldik.

(Gece müzesi) Ege ve Antalya kıyılarında olsun... İnsanlar sıcaktan deniz başından çıkamıyorlar. Böylece esnafla buluşamıyorlar. Özellikle şehir merkezlerinde olan bir çalışma. Akşam güneş batınca turist gezebilsin...

Efes'te Side'de başladık... Efes'te insanlar toplanıyor... Çok başarılı oldu. 1 Haziran 1 Ekim tarihlerinde başlıyoruz.

Dünyanın en geniş yazma eserlerine sahibiz. En büyük koleksiyon açık ara Türkiye'de. En iyileri bizi şu anda. Dijitalleşme programı başlattık. Dijitalleştirerek yazma eserlere erişmesini sağladık. Kimisine ücretli kimisine ücretsiz erişebiliyorlar.

Ayrıntılar geliyor...