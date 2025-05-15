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CANLI ANLATIM

Dünyanın gözü İstanbul’da! Kritik zirveye dakikalar kaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın gözü  Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ev sahipliği yapacak olan İstanbul'a çevrildi.  Ukrayna lideri Zelenski İstanbul’a geleceğini açıklarken Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmelere şahsen katılmayacak. Görüşmenin saati belli oldu. Rus heyeti Ukrayna ile yapılacak müzakerelere hazırlık amacıyla İstanbul'a ulaştı.

Canlı Anlatım Özeti
  • RUS HEYETİ İSTANBUL'DA
  • DÜNYANIN GÖZÜ İSTANBUL'DA

15.05.2025 09:15

GÖRÜŞMENİN SAATİ BELLİ OLDU

Rus haber ajansı TASS görüşmenin saat 10.00'da Dolmabahçe Sarayı’nda başlayacağını açıkladı. Açıklamada görüşmenin basına kapalı olacağı da bildirildi.

Dünyanın gözü İstanbul’da! Kritik zirveye dakikalar kaldı - 1. Resim

15.05.2025 09:00

RUS HEYETİ İSTANBUL'DA

Rus devlet haber ajansı Tass'ın haberine göre, Rus heyeti Ukrayna ile yapılacak müzakerelere hazırlık amacıyla Perşembe günü İstanbul'a geldi.

Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.

Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

15.05.2025 08:00

DÜNYANIN GÖZÜ İSTANBUL'DA

Gözler, bugün Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin gerçekleştirileceği İstanbul’a çevrildi. Öncelikle Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da görüşecek. Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump ise İstanbul'a gelmeyecekleri bildirildi.

Yer:İstanbul 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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