İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odasında komite ve meclis üyeleri seçimleri tamamlandı. 4 Kasım’da ise seçilen üyeler yönetim kurulu ve meclis başkanlarını seçmiş olacak...

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Türkiye’de GSYH’nin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturan İstanbul’da, en büyük iki iş örgütünde seçim heyecanı yaşanıyor. 800 bini aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile, Türkiye sanayisinin omurgasını oluşturan şirketlerin üye olduğu, bir anlamda Türkiye’nin sanayisinin temsilcisi İstanbul Sanayi Odası (İSO), önümüzdeki dönemde görev yapacak yöneticilerini seçmeye hazırlanıyor.

26 Ekim’de İSO’da, 27 Ekim’de de İTO’da, 80 meslek komitesi ve yeni meclisin üyelerinin belirlenmesi için seçim yapıldı. Yaklaşık 50 bin oy kullanıldı. Mevcut Başkan Şekib Avdagiç, kendi meslek komitesinde farklı kazanırken, başkan adaylarından Kaptan Mustafa Can 100 oy farkla seçimi kaybetti.

4 Kasım'da İSO ve İTO yeni başkanını seçiyor: İstanbul’un odalarında büyük yarış

Avdagiç “270 üyeden oluşan İTO Meclisi’nde 229 ile büyük ekseriyetle kazandık” açıklaması yaptı. İSO’da ise yönetim kurulu başkan adayları olan Adnan Dalgakıran ile Ender Yılmaz açıklamalarını sürdürürken, belki de oda tarihinde ilk defa Meclis başkan adaylarında da çekişme yaşanıyor.

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İSO Yönetim Kurulu Başkanlığına tekrar aday olmayacağını, Ender Yılmaz’ı destekleyeceğini daha önce açıklayan Erdal Bahçıvan, İSO Meclis Başkanlığına aday oldu. Bahçıvan adaylığını “Bu kararı şahsım adına yeni bir makam arayışıyla değil; yıllardır taşıdığım sorumluluğun yeni bir safhası olarak görüyorum” diyerek açıkladı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanlığına daha önce aday olan ve çalışmalarını yürüten İSO Meclis üyesi Adnan Dalgakıran’ın Meclis başkanlığı için desteklediği aday ise Mustafa Necati Tecdelioğlu oldu. Tecdelioğlu, bağlantı elemanları ve bilişim sektörünün önde gelen iş adamlarından biri, Çetin Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanınıyor.

4 Kasım'da İSO ve İTO yeni başkanını seçiyor: İstanbul’un odalarında büyük yarış

ORTAK İRADE İLE YÖNETECEĞİZ

İSO Yönetim Kurulu Başkan Adayı Adnan Dalgakıran, seçimin ardından yeni meclis üyeleriyle bir araya geldi. Meclis Başkan Adayı Mustafa Tecdelioğlu’nun da katıldığı toplantıda Dalgakıran “İSO’yu bütün meclis üyelerimizle birlikte yöneteceğiz” mesajı verdi. Dalgakıran, yeni dönemde ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini vurguladı. Buluşmanın toplantıya katılanlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Dalgakıran, yeni dönemi ortak irade doğrultusunda şekillendireceklerini dile getirdi.

ÜLKEMİZ VE SANAYİ KAZANACAK

İSO Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ender Yılmaz da 26 Ekim’de yapılan ve dört yıl boyunca görev yapacak 57 meslek komitesi ve 155 meclis üyesinin belirlendiği seçimin ardından yeni dönemin meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Yılmaz, “Bizim bu yola çıkış gayemiz; üretimle büyüyen ülkemize olan borcumuzu tam hakkıyla ödemektir. İSO Meclisinin hür iradeye sahip, sağduyulu, nitelikli ve bağımsız sanayicilerinin ciddiyetine yakışan bir üslupla çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz. Toplantımızdaki temsil gücü, azim ve kararlılık gösteriyor ki, zafere ve sanayimizin kazanacağına olan inancımız tam. Bizler ailemizi, fabrikalarımızı, işlerimizi bir kenara koyup bu masa etrafında toplandıysak, tek bir gayemiz var: Üretimle büyüyen bu ülkeye olan borcumuzu hakkıyla ödemek” dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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