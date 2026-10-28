ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 3,75-4 aralığında sabit bıraktı. Enflasyondaki yükseliş ve enerji fiyatlarından kaynaklanan baskılar faiz artışı ihtimalini yeniden gündeme taşırken, piyasalar aralık ayında 25 baz puanlık yeni bir artışı fiyatlıyor.

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ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizinde değişikliğe gitmeyerek mevcut seviyeyi koruma kararı aldı.

Karar 10 üyenin oyuyla alınırken, komite içerisindeki iki üyenin faiz artışı yönündeki muhalefeti dikkat çekti.

Banka, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme kararlılığını korurken aralık toplantısında faizlerin artırılıp artırılmayacağı konusunda kesin bir yönlendirme yapmadı.

Fed faiz kararını açıkladı!

İKİ ÜYEDEN SIKILAŞMA ISRARI

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 28 Ekim'deki toplantısında mevcut faiz oranlarını değiştirmedi.

Karara karşı çıkan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ile Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, politika faizinin 25 baz puan yükseltilmesini istedi.

Diğer 10 üye ise mevcut seviyenin korunması yönünde oy kullandı.

Banka, eylül toplantısında faiz oranını çeyrek puan artırmıştı. Ekim ayında ise yeni bir faiz artışı yerine ekonomik gelişmelerin izlenmesi tercih edildi.

ARALIK AYI İÇİN KESİN MESAJ GELMEDİ

Karar metninde, fiyat istikrarının sağlanması için gelecek dönemde açıklanacak ekonomik göstergelerin değerlendirileceği belirtildi.

Fed, enflasyonun hedeflenen seviyenin üzerinde kaldığını vurgularken para politikasındaki sonraki adımlar için yeni bilgilerin birikmesinin önemine dikkat çekti.

Merkez bankası, enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürme kararlılığını yineledi ancak aralık ayında faiz artırılacağına ilişkin açık bir mesaj vermedi.

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Washington'da Türkiye saatiyle 21.30'da düzenleyeceği basın toplantısında faiz kararının gerekçelerini açıklaması bekleniyor.

Fed faiz kararını açıkladı!

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYON BASKISINI ARTIRDI

Eylül ayında ABD tüketici fiyatları son beş ayın en hızlı artışını kaydetti.

İran savaşıyla bağlantılı enerji maliyetlerindeki yükseliş, enflasyondaki hızlanmada etkili oldu. Fiyat artışlarının mal ve hizmet gruplarına yayılması da dikkat çekti.

Fed'in yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin eylül verileri 29 Ekim Perşembe günü açıklanacak.

Bu göstergeler, merkez bankasının gelecek faiz kararlarında değerlendireceği ekonomik veriler arasında bulunuyor.

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Fed, karar metninde ekonomik faaliyetin güçlü şekilde genişlemeyi sürdürdüğünü bildirdi.

İç talebin dirençli kaldığı, işsizlik oranında önemli bir değişim görülmediği ve enflasyonun yüksek seyrini koruduğu belirtildi.

Tüketici harcamaları ile yapay zeka yatırımlarının ekonomik büyümeyi desteklemeye devam ettiği ifade edildi.

Fed faiz kararını açıkladı!

Ekonomistler, 29 Ekim'de yayımlanacak üçüncü çeyrek büyüme verisinin yıllıklandırılmış bazda yaklaşık yüzde 3,2 artış göstermesini bekliyor.

PİYASA BEKLENTİLERİ NASIL DEĞİŞTİ?

Finans piyasalarında ekim toplantısına ilişkin faiz beklentileri son haftalarda önemli ölçüde değişti.

Eylül ayındaki faiz artışının ardından, vadeli işlemlerde ekimde yeni bir artış olasılığı yüzde 70'in üzerine çıkmıştı.

Ancak New York Fed Başkanı John Williams ile Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson'ın ekonomik gelişmeleri değerlendirmek için zamana ihtiyaç bulunduğunu belirtmesiyle beklentiler değişti.

Faiz artışı olasılığı önce yüzde 30'un altına, 28 Ekim'deki karar öncesinde ise yüzde 10'un altına geriledi.

Warsh'ın 16 Ekim'deki değerlendirmeleri de para politikasında mevcut seviyenin korunabileceği yönünde yorumlandı.

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