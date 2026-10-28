Altın için yükseliş sinyali: Uzman isimler 2027 yılını işaret etti

Ankette, altının 2026 yılı ortalama ons fiyatı tahmini 4 bin 495 dolar olarak açıklandı. Üç ay önce yapılan ankette bu beklenti 4 bin 509 dolar seviyesindeydi. Buna karşılık 2027 yılı için ortalama fiyat tahmini 4 bin 610 dolardan 4 bin 650 dolara yükseltildi.