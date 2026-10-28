Altın için yükseliş sinyali: Uzman isimler 2027 yılını işaret etti
Reuters’ın 30 analist ve yatırımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre, altının 2026 yılına ilişkin ortalama fiyat beklentisi üst üste ikinci çeyrekte aşağı çekildi.
Yüksek ABD tahvil getirileri, güçlü dolar ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi tahminler üzerinde baskı oluştururken, merkez bankalarının alımları ve fiziki talebin desteğiyle 2027 yılında toparlanma yaşanabileceği öngörülüyor.
Ankette, altının 2026 yılı ortalama ons fiyatı tahmini 4 bin 495 dolar olarak açıklandı. Üç ay önce yapılan ankette bu beklenti 4 bin 509 dolar seviyesindeydi. Buna karşılık 2027 yılı için ortalama fiyat tahmini 4 bin 610 dolardan 4 bin 650 dolara yükseltildi.
ALTINI BASKILAYAN GELİŞMELER
Ocak ayında ons başına 5 bin 595 dolarla tarihi zirvesini gören altın, sonraki dönemde yaklaşık 4 bin dolar seviyesine kadar geriledi. İran savaşıyla yükselen petrol fiyatları ve ABD tahvil getirileri, doların güçlenmesine katkı sağladı. Faiz getirisi bulunmayan altın, bu ortamda yatırımcılar açısından cazibesinin bir bölümünü kaybetti.
Standard Chartered Analisti Suki Cooper, piyasalardaki odağın kademeli olarak dolarsızlaşma eğilimine ve ulusal para birimlerindeki değer kaybı endişelerine kayacağını belirterek, önümüzdeki aylarda fiyatlarda dengelenme ve ardından toparlanma ivmesi beklediklerini aktardı.
ALTINI DESTEKLEYEN ETKENLER
Piyasa uzmanları, merkez bankalarının kesintisiz sürdürdüğü altın stoklama hamleleri ile Asya pazarındaki güçlü fiziki alımların altındaki düşüşü sınırlandıran temel unsurlar olduğunu vurguluyor.
StoneX Analisti Rhona O'Connell konuya ilişkin değerlendirmesinde, özellikle Hindistan ve Çin’den gelen fiziki talepteki istikrarlı seyrin fiyat tabanını koruduğuna dikkat çekti.
O'Connell ayrıca, merkez bankalarının stratejik rezerv alımlarının, küresel piyasalara risk yönetimi ve varlık çeşitlendirmesi açısından güçlü bir mesaj verdiğini ifade etti.