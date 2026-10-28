Kritik açıklamalar peş peşe geldi, hesap değişti! İşte emekli maaşında yeni zam senaryoları

Gündemdeki seçeneklerden biri, tüm emekliler için ortak bir taban aylık belirlenmesi. Bunun ardından en düşük aylık alan emeklilere ek ödeme yapılması da değerlendirilen modeller arasında yer alıyor.

Refah payı veya tamamlayıcı ödeme uygulanması durumunda, hak sahipleri arasında farklı kriterlere göre ayrım yapılması da mümkün görülüyor.