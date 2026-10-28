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Kritik açıklamalar peş peşe geldi, hesap değişti! İşte emekli maaşında yeni zam senaryoları

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Kritik açıklamalar peş peşe geldi, hesap değişti! İşte emekli maaşında yeni zam senaryoları

18 milyonu aşkın emeklinin gözü, yıl sonu maaş artışlarına ilişkin hazırlıklara çevrildi. AK Parti’nin emeklilerin gelirlerini iyileştirmeye yönelik çalışmaları sürerken, enflasyon farkına ek refah payı verilmesi ve en düşük emekli aylığının artırılması gibi seçenekler değerlendiriliyor. 

Gündemdeki senaryolar arasında taban aylığın 30 bin liraya çıkarılması ve seyyanen zam yapılması da bulunuyor.

Kritik açıklamalar peş peşe geldi, hesap değişti! İşte emekli maaşında yeni zam senaryoları

İLK MESAJI ERDOĞAN VERDİ

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, emeklilerin ekonomik durumunu iyileştirmeye yönelik adımlar için kaynak oluşturulduğunu belirtti. Erdoğan, "2027 bütçesinde başımızın tacı emeklilerimizin durumunu iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kritik açıklamalar peş peşe geldi, hesap değişti! İşte emekli maaşında yeni zam senaryoları

EMEKLİ MAAŞLARINDA HANGİ SEÇENEKLER MASADA?

Hazırlık kapsamında, olağan maaş artışının yanı sıra emeklilere refah payı verilmesi ve en düşük aylığın ilave ödemelerle yükseltilmesi üzerinde duruluyor. Emeklilerin yaşadığı farklı şehirlerde yürütülen çalışmalarla bölgesel ihtiyaçların belirlenmesi de hedefleniyor.

Bu süreçte çalışabilecek durumda olmayan emekliler ile çalışma hayatını sürdüremeyen diğer grupların ihtiyaçlarının ayrı ayrı ele alınması planlanıyor. Yaklaşık 27,5 milyon prim ödeyen çalışan ve 18 milyon emeklinin bulunduğu Türkiye’de, yapılacak düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumunun bütçe olanakları dikkate alınarak şekillendirilmesi bekleniyor.

Kritik açıklamalar peş peşe geldi, hesap değişti! İşte emekli maaşında yeni zam senaryoları

Gündemdeki seçeneklerden biri, tüm emekliler için ortak bir taban aylık belirlenmesi. Bunun ardından en düşük aylık alan emeklilere ek ödeme yapılması da değerlendirilen modeller arasında yer alıyor. 

Refah payı veya tamamlayıcı ödeme uygulanması durumunda, hak sahipleri arasında farklı kriterlere göre ayrım yapılması da mümkün görülüyor.

Kritik açıklamalar peş peşe geldi, hesap değişti! İşte emekli maaşında yeni zam senaryoları

ENFLASYON VERİLERİ NE GÖSTERİYOR?

Eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK, BAĞ-KUR ve tarım emeklilerinin altı aylık maaş artışına ilişkin hesaplamalarda zam oranı yüzde 5,56 seviyesine ulaştı. Ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yılın ikinci yarısına ait kesin zam oranı ortaya çıkacak.

Aylık enflasyonun ortalama yüzde 1,25 düzeyinde gerçekleşmesi varsayımına dayanan projeksiyonda, emeklilerin yıl sonundaki zam oranının yaklaşık yüzde 9,57 olabileceği hesaplanıyordu. Ancak bütçe hazırlıklarına ilişkin son açıklamalar, enflasyon farkının ötesinde bir artış yapılabileceği beklentisini güçlendirdi.

Kritik açıklamalar peş peşe geldi, hesap değişti! İşte emekli maaşında yeni zam senaryoları

BÜTÇE AÇIKLAMASI TAHMİNLERİ YUKARI TAŞIDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın bütçe sunumunda yaptığı değerlendirmeler ise tüm hesaplamaları güncelledi. Bütçede emeklilerin öncelikli tutulduğunu belirten Yılmaz, "Temel hedefimiz toplumun refahını artırmak. Bu bütçede emeklilerimizi ön plana aldık. Enflasyon oranının üzerinde bir iyileştirme sağlamayı esas alıyoruz. Farklı alternatifler üzerindeki teknik çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Yasal bir düzenleme gerektiren ek zam adımları için teknik sürecin devam ettiği bildirildi.

Bu açıklamalar, yalnızca enflasyon farkına dayalı zam beklentisinin yanında ek artış seçeneklerinin de gündeme gelmesine neden oldu.

Kritik açıklamalar peş peşe geldi, hesap değişti! İşte emekli maaşında yeni zam senaryoları

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ LİRAYA YÜKSELİR?

NTV Haber'in haberine göre açıklamalar öncesinde, 2026’nın ikinci yarısı için %10 civarında zam beklemesi yapılan emeklilerde taban aylığın da aynı oranda artması öngörülüyordu. Bu senaryoda mevcut 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşının 25 bin 907 TL seviyesine çıkması bekleniyordu.

Kritik açıklamalar peş peşe geldi, hesap değişti! İşte emekli maaşında yeni zam senaryoları

Ancak gündeme gelen yeni çalışmayla birlikte taban aylık konseptinin devreye girmesi ve maaşın 30 bin TL seviyesine tamamlanması ihtimali öne çıktı. Bu durum gerçekleşirse, en düşük emekli aylığına yaklaşık %27,38 oranında bir artış yapılmış olacak.

Alternatif bir senaryo olarak ise enflasyon zam oranına 5 puanlık refah payı eklenerek toplam artışın %15’e çekilmesi ve aradaki farkın seyyanen destek olarak yansıtılması masadaki seçenekler arasında bulunuyor.

 

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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