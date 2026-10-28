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Orkun Kökçü'nün sahalara dönüşü ertelenebilir! İşte hedeflenen maç

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Orkun Kökçü'nün sahalara dönüşü ertelenebilir! İşte hedeflenen maç
Başlık ResmiOrkun Kökçü'nün sahalara dönüşü ertelenebilir! İşte hedeflenen maç

Hoffenheim karşılaşmasının devre arasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün Kasımpaşa maçında forma giymesinin zor olduğu belirtiliyor. Milli futbolcunun sahalara dönüşü için Celtic karşılaşması hedefleniyor.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim mücadelesinde sakatlık yaşayarak devre arasında oyundan alınan kaptanı Orkun Kökçü'nün sahalara dönüş takvimi netleşmeye başladı.

KASIMPAŞA'YA YETİŞMESİ ZOR

A Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı sağlık heyeti milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Yıldız orta sahanın yakın zamanda oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyme ihtimali düşük görülüyor.

Sağlık ekibinin ve teknik heyetin öncelikli hedefi, 25 yaşındaki oyuncuyu UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda oynanacak Celtic maçının kadrosuna yetiştirmek.

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BU SEZON 5 GOLÜ VAR

Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 14 karşılaşmada görev yapan Orkun Kökçü, takımına 5 gol ve 4 asistlik önemli bir skor katkısı sağladı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: HABER MERKEZİ
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