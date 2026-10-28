Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Beşiktaş'ta golcü rekabeti her geçen maç kızışmaya başlıyor: Oh'un gözü 1 numarada

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Beşiktaş'ta golcü rekabeti her geçen maç kızışmaya başlıyor: Oh'un gözü 1 numarada
Başlık ResmiBeşiktaş'ta golcü rekabeti her geçen maç kızışmaya başlıyor: Oh'un gözü 1 numarada

Başakşehir maçında oyuna girer girmez fileleri havalandıran Hyeon-Gyu Oh, Vlahovic'ten formayı alıp as santrfor olmaya kararlı. Vincenzo Italiano'yu tatlı bir sıkıntı bekliyor.

Kaydet
|
Murad Tamer
MURAD TAMER

Başakşehir karşısında kilidi açan golü kaydeden Hyeon-Gyu Oh, Beşiktaş'a kritik bir katkı daha yaptı. Güney Koreli yıldız, bulduğu fırsatları değerlendirmeye devam ederken gözünü takımın as santrforu olmaya dikti. Yedek kalmayı da problem etmeyen 25 yaşındaki futbolcu, formayı kapmak için çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyor.

MOTİVASYONU YÜKSEK

Antrenmanlardaki yüksek temposu ve mücadeleci yapısıyla dikkati çeken Oh, yalnızca gol atmaya değil, takımın başarısına katkı sağlamaya da odaklanıyor. Tam bir takım oyuncusu olan Güney Koreli, süre bulamadığı dönemlerde bile motivasyonunu kaybetmiyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Aslanlara Özbek jesti: Galatasaray Başkanı, Fenerbahçe galibiyetini soyunma odasında ödüllendirdi
SPOR

Aslanlara Özbek jesti: Galatasaray Başkanı, Fenerbahçe galibiyetini soyunma odasında ödüllendirdi

FIRSATI KAÇIRMIYOR

Hoffenheim deplasmanında iki gol ve bir asistle yıldızlaşan Oh, Başakşehir karşısında da sahneye çıkarak iddiasını ortaya koydu. Her fırsatta kalitesini göstermeye çalışan golcü, as santrforluk yarışında elini güçlendiriyor. Beşiktaş'ta şu an takımın as golcüsü olan Dusan Vlahovic, Oh'un yükselen performansıyla birlikte forma rekabetinde daha fazla baskı hissedebilir.

Güney Koreli yıldızın antrenmanlardaki özverisini maçlara da yansıtması, Vincenzo Italiano'nun ilerleyen süreçte santrfor tercihinde işini zorlaştırabilir. Vlahovic'in mevcut konumunu korumak, Oh'un ise ilk tercih olmak istemesi hücuma rekabet getirecek.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.