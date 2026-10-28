Beşiktaş'ta golcü rekabeti her geçen maç kızışmaya başlıyor: Oh'un gözü 1 numarada

Başakşehir maçında oyuna girer girmez fileleri havalandıran Hyeon-Gyu Oh, Vlahovic'ten formayı alıp as santrfor olmaya kararlı. Vincenzo Italiano'yu tatlı bir sıkıntı bekliyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Başakşehir karşısında kilidi açan golü kaydeden Hyeon-Gyu Oh, Beşiktaş'a kritik bir katkı daha yaptı. Güney Koreli yıldız, bulduğu fırsatları değerlendirmeye devam ederken gözünü takımın as santrforu olmaya dikti. Yedek kalmayı da problem etmeyen 25 yaşındaki futbolcu, formayı kapmak için çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyor.

MOTİVASYONU YÜKSEK

Antrenmanlardaki yüksek temposu ve mücadeleci yapısıyla dikkati çeken Oh, yalnızca gol atmaya değil, takımın başarısına katkı sağlamaya da odaklanıyor. Tam bir takım oyuncusu olan Güney Koreli, süre bulamadığı dönemlerde bile motivasyonunu kaybetmiyor.

FIRSATI KAÇIRMIYOR

Hoffenheim deplasmanında iki gol ve bir asistle yıldızlaşan Oh, Başakşehir karşısında da sahneye çıkarak iddiasını ortaya koydu. Her fırsatta kalitesini göstermeye çalışan golcü, as santrforluk yarışında elini güçlendiriyor. Beşiktaş'ta şu an takımın as golcüsü olan Dusan Vlahovic, Oh'un yükselen performansıyla birlikte forma rekabetinde daha fazla baskı hissedebilir.

Güney Koreli yıldızın antrenmanlardaki özverisini maçlara da yansıtması, Vincenzo Italiano'nun ilerleyen süreçte santrfor tercihinde işini zorlaştırabilir. Vlahovic'in mevcut konumunu korumak, Oh'un ise ilk tercih olmak istemesi hücuma rekabet getirecek.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala