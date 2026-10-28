Aslanlara Özbek jesti: Galatasaray Başkanı, Fenerbahçe galibiyetini soyunma odasında ödüllendirdi

Takımı ve teknik ekibi tebrik eden başkan Dursun Özbek, galibiyet priminin 2,5 milyon avro olduğunu açıkladı ve herkesi şaşırttı. Özbek’in oyunculara, “Siz sadece 5. şampiyonluğu düşünün, gerisini bize bırakın” dediği öğrenildi.

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Galatasaray'da Fenerbahçe galibiyetinin sevinci yaşanıyor. Maçın ardından zirveye çıkan coşku, soyunma odasında yaşanan gelişmeyle daha da arttı.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Derbiden bir gün önce tesislere giderek takıma ve oyunculara olan güvenini dile getiren Başkan Dursun Özbek, maçın ardından da soyunma odasına indi. Başkan Özbek’ten futbolcuların bile tahmin etmediği bir jest geldi. Özbek, Fenerbahçe galibiyeti sebebiyle takıma toplam 2,5 milyon avro prim verileceğini açıkladı. Kaptanlar ve futbolcular, başkanı alkışlarla karşıladı.

BURUK'U DA KUTLADI

Derbi öncesinde 11 milyon avroluk ödeme yaparak takımın rahatlamasını sağlayan Özbek’in oyunculara, "Siz sadece sahaya odaklanın ve üst üste 5. şampiyonluğu düşünün, gerisini bize bırakın." dediği öğrenildi.

İki dönemdir sarı kırmızılı kulübün başkanlığını yürüten Özbek, Fenerbahçe’ye karşı galibiyet sayısını da 7’ye çıkardı. Başkanın, teknik direktör Okan Buruk’u da özel olarak tebrik ettiği belirtildi. Galatasaray Başkanı Özbek, genel kurul ve divan toplantılarında sık sık, "Tüm engellemelere rağmen biz şampiyon olacağız." mesajını veriyor.

YENİ 10 NUMARA: ALEKSEI BATRAKOV SEVGİSİ BİR BAŞKA

Galatasaray'da Dries Mertens sonrası özlemle beklenen bir 10 numara vardı. İşte o 10 numara kısa süre olmasına rağmen bulundu gibi... Rusya'dan transfer edilen Aleksei Batrakov, liderliğiyle Fenerbahçe maçına damga vurdu. Victor Osimhen'in bile tarzını iyi öğrenmek için eski takımındaki maçlarını izlemeye aldığını söylediği genç isim mücadele sonu tüm tribünleri selamladı. Nitekim birçok taraftarın üzerinde Batrakov yazılı formaların olması da dikkati çekti.

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