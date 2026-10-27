Olaylı derbi dünyada manşet: Galatasaray-Fenerbahçe maçında Vahşi Batı sahneleri
Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği derbi maç, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Karşılaşmanın ardından Roland Sallai ve Kerem Aktürkoğlu'nun sarı kart, Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın da kırmızı kart görmesine neden olan kavga manşetlere taşındı.
Trendyol Süper Lig’in 9’uncu haftasında Galatasaray, dev maçta Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. RAMS Park'ta oynanan derbide 2 gol atan Victor Osimhen’in performansı ile iki takım oyuncuları arasında yaşanan kavga İngiltere, İtalya, Katar, Almanya, Fransa ve İspanya basınında yer buldu.
"KAOSA DÖNÜŞTÜ"
HT Spor'da yer alan habere göre; dünya basını, 3 gol ve iki kırmızı karta saha olan Galatasaray-Fenerbahçe maçını böyle gördü:
The Sun (İngiltere): Galatasaray ve Fenerbahçe arasında, Mason Greenwood ve arkadaşlarının derbiyi kaybetmesinin ardından büyük bir kavga çıktı; yıldızlar birbirleriyle boğuşarak yere düştüler. Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynadığı Süper Lig maçı, büyük bir kavga çıkmasıyla kaosa dönüştü. Fenerbahçe oyuncuları, Kıtalararası Derbi'de 2-1'lik yenilginin ardından öfkelerini sahaya yansıtırken, takım personeli de sahaya inmek zorunda kaldı."
"DERBİDE ÇILGINLIK!"
Sport Mediaset (İtalya): İstanbul derbisinde çılgınlık: Osimhen, Galatasaray’ı zafere taşıdı; ardından büyük bir arbede yaşandı. Sahada maç, Victor Osimhen’in olağanüstü performansıyla ev sahibi ekibin 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı; Osimhen, takımının galibiyetini getiren her iki golde de başrolü oynadı. Ne var ki, maçın hemen ardından patlak veren ve adeta bir meydan kavgasını andıran şok edici kaos görüntüleri, dünya genelinde dikkatleri üzerine çekti ve manşetlere taşındı.
"BÜYÜK KAVGA ÇIKTI"
Al Jazeera (Katar): İstanbul derbisinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük bir kavga çıktı. Türkiye Süper Ligi'nde oynanan İstanbul derbisinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarının oyuncuları arasında büyük bir kavga çıktı. Galatasaray maçı 2-1 kazandı.
"VAHŞİ BATI SAHNELERİ"
La Gazetta dello Sport (İtalya): Fenerbahçe-Galatasaray maçında Vahşi Batı sahneleri: Guendouzi kavgayı ateşledi, Lukaku araya girip ortamı yatıştırmaya çalıştı. Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonunda büyük bir arbede yaşandı. Ev sahibi ekibin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları birbirine girdi. Eski Lazio oyuncusu Guendouzi olayın merkezinde yer alarak gerilimi yeniden tırmandırırken, Romelu Lukaku araya girerek durumu yatıştırmaya çalıştı.
"UTANÇ VERİCİ"
Sport (İspanya): Galatasaray-Fenerbahçe maçı bir başka utanç verici sahneyle sona erdi: kavgalar, kırmızı kartlar ve sahaya polis müdahalesi. İstanbul derbisi, Aktürkoğlu ve Sallai arasında çıkan tartışmanın ardından iki takımın oyuncuları arasında çıkan kavgayla sona erdi ve Türk futbolunun üzücü görüntülerinden birini daha gözler önüne serdi."
"SAHADA ARBEDE YAŞANDI"
Il Mattino (İtalya): Galatasaray-Fenerbahçe: Türkiye'de ateşli bir derbi; saha içinde yükselen tansiyonla birlikte arbede yaşandı. Uluslararası futboldaki en şiddetli rekabetlerden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, yüksek tansiyona sahne oldu. Karşılaşma oldukça gergin bir atmosferde sona ererken, yaşanan arbede ortamı daha da kızıştırdı ve maçın son anlarını son derece gerilimli bir sahneye dönüştürdü.
"DERBİ KAVGAYLA BİTTİ"
Virgilio (İtalya): Galatasaray-Fenerbahçe derbisi kavgayla bitti: Polis müdahalesi gerekti. Osimhen göz kamaştırırken, Leao ve Lukaku ise unutmak isteyecekleri bir maç çıkardı. Kırmızı kartlar, tekmeler ve yumruklar: Galatasaray Süper Lig'de öne geçti ancak maçın sonu hiç hoş olmayan görüntülere sahne oldu. Oyuncuların öfkesini dindirmek için polis devreye girmek zorunda kaldı.
"DERBİYİ KAZANDIRDI"
Marca (İspanya): Osimhen, Galatasaray'a İstanbul derbisini kazandırdı. Victor Osimhen'in ilk yarıda attığı iki gol, Galatasaray'a İstanbul derbisinde galibiyeti getirdi. Okan Buruk'un takımı artık lig tablosunun zirvesinde tek başına yer alırken, Marco Asensio'dan yoksun Fenerbahçe altı puan geride kaldı.
"HAK EDEREK KAZANDI"
Kicker (Almanya): Osimhen iki gol attı: Galatasaray derbiyi kıl payı kazandı. Galatasaray, Fenerbahçe karşısında hak ederek kazandı. Cim Bom, 90 dakika boyunca oyuna hakim oldu ve haklı olarak 2-0 öne geçti. İkinci yarıda Fenerbahçe, ev sahibi takımın gol fırsatlarını değerlendirememesinin cezasını bir teselli golüyle verdi. Ancak Galatasaray yılmadı ve 2-1'lik galibiyeti rahatlıkla elde etti.
"KAVGA DAMGASINI VURDU"
L'Equipe (Fransa): Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesinin ardından büyük bir kavga çıktı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve Galatasaray'ın 2-1'lik skorla kazandığı İstanbul derbisi, maçın bitiş düdüğünün ardından iki İstanbul kulübünün oyuncuları ve teknik ekibi arasında çıkan kavgayla damgasını vurdu.