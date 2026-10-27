Olaylı derbi dünyada manşet: Galatasaray-Fenerbahçe maçında Vahşi Batı sahneleri

"KAOSA DÖNÜŞTÜ"

HT Spor'da yer alan habere göre; dünya basını, 3 gol ve iki kırmızı karta saha olan Galatasaray-Fenerbahçe maçını böyle gördü:

The Sun (İngiltere): Galatasaray ve Fenerbahçe arasında, Mason Greenwood ve arkadaşlarının derbiyi kaybetmesinin ardından büyük bir kavga çıktı; yıldızlar birbirleriyle boğuşarak yere düştüler. Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynadığı Süper Lig maçı, büyük bir kavga çıkmasıyla kaosa dönüştü. Fenerbahçe oyuncuları, Kıtalararası Derbi'de 2-1'lik yenilginin ardından öfkelerini sahaya yansıtırken, takım personeli de sahaya inmek zorunda kaldı."

