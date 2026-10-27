İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki bir otobüste çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir kadın yolcuya vurduğu öne sürülen şüpheli, kendisine tepki gösteren başka bir yolcuyla da kavga ettikten sonra otobüsün içine biber gazı sıktı. Yolcuların dışarı çıkmasına neden olan şüpheli olay yerinden kaçarken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kadıköy'de otobüste bir kişinin biber gazı sıkıp kaçması cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Bostancı'da seyir halindeki bir otobüste yolcular arasında henüz tespit edilemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Otobüste olan şüphelinin, bir kadın yolcuya vurduğu iddia edildi.

Kadıköy'de otobüste biber gazlı kavga! Yolcular panikle dışarı kaçtı

DİĞER YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Duruma tepki gösteren diğer yolcular, şüphelinin otobüsten indirilmesini talep etti.

Bu esnada, bir başka yolcuyla da kavga eden şüpheli önce yolcuya, sonrasında otobüsün içine biber gazı sıktı.

Otobüsün durması sonrasında şüpheli ve bütün yolcular dışarı çıktı.

Şüphelinin kaçması ve otobüste olanlar bir yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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