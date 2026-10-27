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Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Kadınlar saç saça, erkekler yumruk yumruğa

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde çocuklar arasında başlayıp ailelerin de karışmasıyla büyüyen, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kadınların saç saça, erkeklerin ise yumruk yumruğa kavga ettiği anlar yer aldı. Sopaların ve silahların da kullanıldığı olayda 30 yaşındaki Murat Y. hayatını kaybederken soruşturma sürüyor.

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan kavganın çocuklar ile kadınlar arasında başladığı ve ardından erkekler arasında devam ettiği anlara ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde kadınların saç saça, erkelerin ise yumruk yumruğa kavga ettikleri anlar dikkat çekti. Daha sonra büyüyen kavgada silahların da kullanılması neticesinde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Olay, 24 Ekim günü akşam saatlerinde Nizip ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde yaşandı. Öne sürülene göre, çocukların kavgasına ailelerin dahil olması neticesinde sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan durumu ağır olan Murat Y. (30) yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Cenaze, adli tıpta tamamlanan işlemlerin sonrasında teslim edilen yakınları tarafından toprağa verildi.

Gaziantepte 1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Kadınlar saç saça, erkekler yumruk yumruğa
Başlık ResmiGaziantepte 1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Kadınlar saç saça, erkekler yumruk yumruğa

ÖNCE KADINLAR SONRA ERKEKLER DAHİL OLDU

Sokakta çocuklar arasında çıkan kavgaya ailelerin de katılması ile 1 kişinin ölümüyle neticelenen kavganın başladığı anlara ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, ilk başta çocuklar arasında başlayan kavgaya ilk etapta kadınların ve ardından da erkeklerin dahil olması ve sokakta meydan muharebelerini aratmayan anların yaşanması saniye saniye yer aldı. Görüntülerde kadınların saç saça, erkelerin ise yumruk yumruğa kavga ettikleri anlar dikkat çekti.

Olayla alakalı soruşturmanın ve mahalledeki güvenlik tedbirlerinin devam ettiği belirtildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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