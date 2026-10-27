Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile gerçekleştirdiği görüşmede kentin ulaşım projelerini ele aldı. İzmir 2. Çevre Yolu'nun proje çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Uraloğlu, Konak-Karşıyaka arasında deniz altından geçecek raylı sistem projesinin de değerlendirileceğini duyurdu. İZBAN'ın geliştirilmesi ve şehir içi trafiğin rahatlatılması için Bakanlık ekiplerinin önümüzdeki günlerde İzmir'de teknik incelemelere başlayacağı bildirildi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı Bakanlıkta konuk etti. Görüşmede, İzmir’in ulaşım problemlerinin çözümüne yönelik karayolu, raylı sistem ve denizcilik projeleri görüşüldü.

Bakan Uraloğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yaptıkları görüşmenin sonrasında açıklamalar yaptı. Uraloğlu, İzmir’in ulaşım ihtiyaçları hususunda ortak yürütülebilecek projeleri gözden geçirdiklerini belirtti.

İzmir'e deniz altından raylı sistem gündemde! 2. çevre yolunda kritik aşama

"BÜTÜN EKİPLERİMİZİ İZMİR'E GÖNDERECEĞİZ"

Bakanlık bünyesindeki ilgili ekiplerin kısa süre içinde İzmir’e gönderileceğini duyuran Uraloğlu, “Gerek Karayolları olsun gerek bizim Altyapı Yatırımları, TCDD ve Tersane ve Kıyı Yapıları olsun, bunların hafif raylı sistemlerle beraber bütün ekiplerimizi İzmir’e hemen günler içerisinde inşallah göndereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Teknik incelemelerin sonrasında projeler ile alakalı kararların netleştirileceğini söyleyen Uraloğlu, “Gönderdikten sonra da belli kararları, öncelikle teknik olarak olması gerekenleri beraberce netleştirmiş olacağız. Sonra görev sorumluluk noktasında nasıl işbirliği yaparız, onu kabaca konuşmuş olduk.” açıklamasını yaptı.

İzmir'e deniz altından raylı sistem gündemde! 2. çevre yolunda kritik aşama

"İZBAN'DA YAPILMASI GEREKENLER VAR"

İZBAN’ın İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının ortak projesi olduğunu anımsatan Bakan Uraloğlu, 136 kilometrelik banliyö hattına ihtiyaçların görüşüldüğünü kaydetti.

Uraloğlu, “İZBAN konusu, İzmir Büyükşehir Belediyemizle Devlet Demiryolları İşletmemizin ortak projesi. 136 kilometrelik bir banliyö hattının işletilmesi kıymetli. Orada yapılması gerekenler var; onları konuştuk Sayın Başkanımızla. Kısa, orta ve uzun vadede hemen vaziyet etmeye başlayacağız orada.” ifadelerini kullandı.

İzmir'e deniz altından raylı sistem gündemde! 2. çevre yolunda kritik aşama

İZMİR 2. ÇEVRE YOLU PROJESİ TAMAMLANDI

İzmir’de planlanan büyük ulaşım projeleri ile alaklalı açıklamalar yapan Bakan Uraloğlu, İzmir 2. Çevre Yolu Projesi’nde proje çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Uraloğlu, “İzmir’de 2. çevre yolunu konuştuk. Projesini bitirdik. Finansman ve yapım yöntemi üzerinde istişarelerde bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

İzmir’in ulaşım ihtiyaçlarının çözümünde büyük projelerin dışında daha küçük ölçekli müdahalelere de önem verdiklerine dikkat çeken Uraloğlu, “Şu anda İzmir’in ulaşım noktasındaki en büyük projesinin 2. çevre yolu olduğunu söyleyebilirim. Ama süreç nereden tıkanıyorsa, en önemli yer orasıdır düşüncesiyle ufak yerleri de atlamayacağız bu süreçte.” dedi.

İZMİR'E DENİZ ALTI RAYLI SİSTEM

Bakan Uraloğlu, İzmir’de deniz altından raylı sistem geçişi sağlanmasına yönelik alternatiflerin de gündeme geldiğini duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın daha önce gündeme getirdiği Konak-Karşıyaka tüp geçiş projesi ile ilgili Uraloğlu, “Yine Başkanımızın daha öncesinden ortaya attığı Konak’tan Karşıyaka tarafına doğru geçecek olan bir tüp geçiş projesi, raylı sistem. Bunun olabilirliğiyle ilgili bir kafa yoracağız.” açıklamasında bulundu.

Geçmişte planlanan İnciraltı-Çiğli geçiş projesinden de bahseden Uraloğlu, “Geçmişte İnciraltı’ndan Çiğli’ye doğru giden bir büyük projemiz var ama o hâlâ feasible çıkmıyor. Ama bu yakından olan daha mantıklı gözüküyor. Bunun üzerinde çalışmış olacağız.” ifadelerine yer verdi.

İzmir'e deniz altından raylı sistem gündemde! 2. çevre yolunda kritik aşama

DENİZCİLİK YATIRIMLARI DA GÜNDEME GELDİ

Denizcilik alanında İzmir’in ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların da değerlendirileceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Denizcilik noktasında özellikle, yat limanları olsun mevcut rıhtımların iyileştirilmesi olsun bunları göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise görüşmenin sonrasında yaptığı açıklamada, Bakan Uraloğlu'nun İzmir’in ulaşım problemlerine gösterdiği ilgi için teşekkür etti.

"BAKANIMIZN OLURUYLA HIZLICA YAPACAĞIZ"

Karayolları, raylı sistemler ve deniz ulaşımı alanlarında kısa, orta ve uzun vadeli çalışmaların ele alındığını söyleyen Tugay, Bakanlık yetkilileri ile belediye ekiplerinin görüşmeler gerçekleştireceğini kaydetti.

İZBAN’daki iş birliğine değinen Tugay, “Biz İZBAN’da Bakanlığımızla beraber bu ortaklıktan çok memnunuz ve bunun bu şekilde devam etmesini istiyoruz. İZBAN’la ilgili beklentiler var. Bunları karşılayacak adımları Sayın Bakanımızın olurlarıyla beraber hızlıca yapacağız.” dedi.

Tugay, şehir içi trafik sıkışıklığını azaltacak müdahaleler, raylı sistemlerin geliştirilmesi, yeni marinalar ve mevcut iskelelerin yenilenmesine ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü de ifade etti.

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