Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ile Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki NATO ülkesinin liderleriyle yapılan görüşmede barış müzakereleri ve Avrupa'nın güvenliği ele alınırken Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, girişimin diğer Avrupa ülkeleriyle koordine edilmemesine tepki gösterdi.

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İskandinav ülkeleri Finlandiya ve Norveç'in liderleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna savaşını sonlandırma çarelerini ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİ NATO ÜLKESİNDEN PUTİN'E DOĞRUDAN TEMAS: "SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN GÖRÜŞME ŞART"

Finlandiya ve Norveç Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdikleri kritik telefon görüşmesinin ardından ortak bir açıklama yayımladı.

Alexander Stubb ve Jonas Gahr Store, "Bu savaşın sonucu doğrudan bizim ve daha geniş anlamda Avrupa'nın güvenliğini etkileyecektir. Savaşın sona erdirilmesi doğrudan görüşmeler gerektirir" ifadelerini kullandı.

Putin'den Ukrayna'da barış şartı! Finlandiya ve Norveç liderleriyle görüştü

PUTİN'DEN BARIŞ İÇİN RUSYA ŞARTI

Kremlin'in açıklamasına göre Putin, görüşmede Ukrayna'daki savaşın mevcut durumunu ve çatışmanın temel nedenlerine ilişkin Moskova'nın tutumunu anlattı:

"Rusya lideri, Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanabilmesi için Rusya'nın çıkarlarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Putin, savaşın uzamasından NATO ve Avrupa Birliği ülkelerinin izlediği politikaları sorumlu tuttu.

Liderlerin ele aldığı konular arasında Baltık Denizi ve Kuzey Avrupa'nın güvenliği de yer aldı. Görüşmede uluslararası deniz hukukuna uyulması ve denizlerde serbest geçişin korunması üzerinde duruldu."

DANİMARKA ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTU

Moskova ile kurulan doğrudan temas, İskandinav coğrafyasında ve müttefik başkentlerde farklı seslerin yükselmesine yol açtı.

Liderler her ne kadar Avrupa adına değil kendi ülkeleri adına hareket ettiklerini ve Ukrayna'ya desteklerinin süreceğini savunsa da, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'den çok farklı bir eleştiri geldi.

Danimarka Başbakanı Frederiksen, Norveç ve Finlandiya'nın inisiyatifine karşı duyduğu şüpheyi gizlemeyerek, "Bu Norveç ve Finlandiya girişimine karşı çok şüpheciyim. Diğerlerimizden hiçbiriyle koordine edilmedi. Bu iki ülkenin bununla ne elde edebileceğini dürüstçe bilmiyorum" diye konuştu.

ORBAN'IN BM GENEL SEKRETERLİĞİ İHTİMALİNE KREMLİN'DEN CEVAP

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği için aday gösterilmesi ihtimaline ilişkin de konuştu.

Peskov, Orban'ın adaylığının resmiyet kazanması halinde Rusya'nın konuyu değerlendireceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü ayrıca Orban'ın muhtemel adaylığının Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında daha önce gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ele alınmadığını açıkladı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: HABER MERKEZİ

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