Fon soruşturmasında Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan ile yöneticiler Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan’ın mal varlıkları üzerindeki tedbirler kaldırıldı. Kararda, yeniden değerlendirilen deliller doğrultusunda bu aşamada söz konusu kişiler hakkında tedbire gerek görülmediği belirtildi.

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Sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan’ın mal varlıklarına konulan tedbiri kaldırdı.

Savcılığın yazısında, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "nitelikli dolandırıcılık" öncül suçlarından elde edilen "mal varlığı değerlerini aklama" suçundan soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Pasifik Holding yöneticileri hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı

SPK BÜLTENİ KARARI DEĞİŞTİRDİ

Soruşturma kapsamındaki gerçek kişilerin mal varlıklarında gerçekleşecek olağan dışı değişimlerin bildirim usulüne bağlanması ve muvazaalı işlemlerin engellenerek başsavcılıktan görüş alınması yönünde yükümlülük getirildiği kaydedilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

Pasifik Holding yöneticileri hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı

"Sermaye Piyasası Kurulunun 27 Ekim tarih ve 2026/77 sayılı bülteninde Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ (PASEU) payları hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, suç duyurusu kapsamında Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdulkerim Fırat'ın yer almadığı, delillerin yeniden değerlendirilmesi üzerine bu aşamada şüpheliler hakkında tedbire gerek görülmediği anlaşılmakla, isimleri belirtilen kişiler ile ilgili söz konusu tedbirlerin ve durdurma kararının kaldırılmasına karar verilmiştir"