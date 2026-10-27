Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin usul ve esaslarını açıkladı. Ödemelere öncelikle para piyasası fonlarından başlanacak. Yatırımcılara net yatırım tutarları dikkate alınarak 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılabilecek. Piyasa bozucu eylemlerde bulunanlara ise ödeme yapılmayacak.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarının tasfiye ve ödeme süreçlerine ilişkin usul ve esasları belirledi. SPK'nın 27 Ekim 2026 tarihli ve 2026/76 sayılı bülteninde yayımlanan kararla, yatırımcıların alacaklarına ilişkin ara ödemelerin hangi şartlarda ve hangi sırayla gerçekleştirileceği açıklandı.

Düzenleme, 22 Ekim 2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun kapsamında, Kurulun 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiye kapsamına alınan ve işlemleri henüz tamamlanmamış fonları ilgilendiriyor.

ÖDEMELERDE ÖNCELİK PARA PİYASASI FONLARINDA

SPK'nın kararına göre, Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarının pay sahiplerine ara ödeme yapılacak.

Ara ödemelere, unvanında “para piyasası” ibaresi bulunan yatırım fonlarından başlanacak. Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların tasfiyesi Ziraat Bankası, Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların tasfiyesi ise Türkiye İş Bankası tarafından gerçekleştirilecek.

SPK, fon tasfiyesinde esasları belirledi! Ödemelerde öncelik kimin?

1 MİLYON TL'YE KADAR ARA ÖDEME YAPILACAK

Ara ödeme tutarları, yatırımcıların hesaplanan net yatırım tutarları esas alınarak belirlenecek. Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara bu tutar kadar, 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılabilecek.

Ancak para piyasası niteliğindeki fonlar dışındaki fonlarda, yatırımcıya yapılacak ara ödeme, ilgili tarihte hesabında bulunan fon katılma paylarının toplam değerini aşamayacak.

Ara ödeme tutarlarının hesaplanmasında net yatırım tutarının endeksleme uygulanmaksızın bulunan kısmı da dikkate alınacak. Hesaplamalar, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından gerçekleştirilecek.

FONDAKİ PARA YETERSİZ KALIRSA NE OLACAK?

Dağıtılabilir nakdin yatırımcıların hesaplanan net yatırım tutarlarını veya ara ödeme tutarlarının tamamını karşılamaya yetmemesi durumunda SPK devreye girecek.

Bu durumda, mümkün olan en fazla sayıda yatırımcının ödemelerden tam olarak yararlanabilmesi amacıyla net yatırım tutarı en düşük yatırımcıdan başlanarak ödeme yapılmasına karar verilebilecek. Kurul ayrıca tüm yatırımcılar için geçerli olacak asgari bir ara ödeme tutarı belirleyebilecek.

Yatırımcılara yapılacak ödemeler, net yatırım tutarını, ilgili tarihler itibarıyla hesaplanan hak ve alacaklarını ya da kanunda belirlenen 1 milyon TL'lik ara ödeme üst sınırını aşamayacak.

SPK, fon tasfiyesinde esasları belirledi! Ödemelerde öncelik kimin?

ARA ÖDEMEDE FON PAYLARI İADE EDİLMEYECEK

Ara ödeme yapılması karşılığında yatırımcıların fon katılma payları iade edilmeyecek. Söz konusu payların iadesi, nihai tasfiye ödemeleri sırasında gerçekleştirilecek.

Nihai ödeme aşamasında ise yatırımcıya tasfiye malvarlığından, geri kazanım hesabından veya diğer hukuki yollarla daha önce yapılan ödemeler mahsup edilecek.

BAZI YATIRIMCILARA ÖDEME YAPILMAYACAK

SPK kararında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104, 106 ve 107'nci maddelerinde düzenlenen piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı kapsamındaki fiilleri işlediği veya bu fiillere birlikte hareket ederek katıldığı tespit edilen kişilere ödeme yapılmayacağı belirtildi.

Düzenlemeyle, tasfiye kapsamındaki fonların yatırımcılarına yapılacak ödemelerin hesaplanması, dağıtım sırası ve ara ödeme sürecinin uygulanmasına ilişkin esaslar belirlenmiş oldu.