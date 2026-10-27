Ata Yatırım tarafından yayımlanan strateji raporunda, BİST 100 endeksinin “MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler” endeksine göre %57 iskontolu olduğuna dikkat çekildi. Piyasalar için jeopolitik riskler, küresel ticaret politikaları, enflasyon ile para ve maliye politikaları, seçim öncesi dönemde yaşanabilecek gelişmeler ve fon krizi sonrasında atılacak adımların belirleyici olabileceğini öngören Ata Yatırım, borsa için 12 aylık hedef fiyatını paylaştı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Küresel piyasalarda Orta Doğu ile Doğu Avrupa’daki belirsizlikler ve iç piyasada yaşanan fon krizi, Borsa İstanbul endeksini etkileyerek önemli düşüşleri beraberinde getirdi. 7 Eylül ile başlayan haftayı 14.467 puandan tamamlayan BİST 100 endeksi, geçen hafta 11.117 puana kadar geriledi. 6 haftalık düşüş serisi döneminde BİST 100'deki kayıp yaklaşık yüzde 23 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul endeksi bu haftanın ilk işlem gününde ise sınırlı bir primle 11.151,96 puan seviyesine yükseldi.

PİYASANIN ÖNÜNDE 5 KRİTİK FAKTÖR

Piyasalarda gelecek dönem beklentileri dikkatle takip edilirken; Ata Yatırım tarafından yayımlanan strateji raporunda 18 aylık dönemde beş temel başlığa dikkat çekildi. Bunlar Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve Rusya-Ukrayna krizi, küresel ticaret politikaları ve Türkiye’nin bu süreçteki konumu, enflasyon ile para ve maliye politikaları, seçim öncesi dönemde yaşanabilecek gelişmeler ve fon krizi sonrasında atılacak adımlar olarak sıralanıyor.

Borsa için yeni hedef geldi! BİST 100 endeksi 12 ay sonra…

PETROL, BEKLENTİLERİ BOZDU

Ata Yatırım’ın değerlendirmesine göre, 2025’in ardından 2026’da Türk hisse senetlerinde toparlanma beklentilerini destekleyen şartlar oluşmuştu. Ancak ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarının ardından şubat ayından itibaren artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, beklentilerin zayıflamasına yol açtı. Petrol ithalatçısı konumundaki Türkiye’de enerji maliyetlerinin yükselmesi; enflasyonun gerilemesini ve faiz indirimlerinin hızlanmasını geciktiren başlıca unsurlar arasında gösterildi.

TEMEL SENARYO…

Ata Yatırım’ın temel senaryosu, ABD ile İran’ın belirli bir aşamada anlaşmaya varması ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasıyla petrol fiyatlarının normalleşmesi üzerine kurulu... Ata Yatırım, Türkiye ekonomisinin varil başına 80-95 dolar aralığındaki Brent petrol fiyatlarına uyum sağlayabileceğini değerlendiriyor. Buna karşılık kurum; petrol fiyatlarında 100-110 dolar seviyelerinin kalıcı olması durumunda, cari açık ve büyüme üzerindeki baskının artabileceği uyarısında bulunuyor.

Borsa için yeni hedef geldi! BİST 100 endeksi 12 ay sonra…

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ

Enflasyonla mücadelenin ekonomi yönetiminin önceliği olmaya devam edeceğini öngören Ata Yatırım; politika faizinin yıl sonunda yüzde 35’e düşmesini bekleniyor. Türkiye ekonomisinin büyüme hızının da 2026’da yüzde 3 olacağı tahmin ediliyor.

Jeopolitik risklerin azalması ve faiz indirimlerinin yeniden gündeme gelmesi hâlinde, yatırımcıların da 2027 yılına ilişkin büyüme ve şirket kârı beklentilerine odaklanabileceği belirtiliyor. Kurum; iç pazarda güçlü konuma sahip, operasyonel verimliliği yüksek, borçluluğu düşük ve finansmana erişim kapasitesi görece güçlü şirketlere dikkat çekiyor.

BİST 100 HEDEF FİYAT

Ata Yatırım’a göre petrol fiyatlarının gerilemesi, jeopolitik risk priminin azalması ve para politikasında gevşeme sürecinin yeniden başlaması Borsa İstanbul’u destekleyebilecek başlıca gelişmeler arasında bulunuyor.

BİST 100 endeksinin “MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler” endeksine göre (26 Ekim itibarıyla) yüzde 57 iskontolu işlem gördüğüne de dikkat çeken Ata Yatırım; 12 aylık dönemde 18.000 seviyesini hedef fiyat olarak belirledi.