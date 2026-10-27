TCMB’den gelen 100 baz puanlık indirim sonrasında bankalar da tuşa basarak oranları geri çekti. Geçen hafta PPK öncesinde yüzde 38,63 olan en yüksek kâr payı oranı, bu hafta yaklaşık 1,4 puan geriledi. Buna rağmen TL’nin reel getirisini korumaya devam ettiği görülüyor. İşte TCMB sonrası banka banka son oranlar ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi…

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Merkez Bankasının politika oranında geçen hafta 100 baz puanlık indirime gitmesinin ardından dikkatler TL’nin getirisine çevrildi. Beklentilere paralel gerçekleşen TCMB’nin kararına göre politika faiz yüzde 36’ya çekildi. Böylece Merkez Bankası 9 ay aranın ardından ilk indirimi gerçekleştirmiş oldu.

ARALIK BEKLENTİLERİ

Dikkatler aralık ayında gerçekleşecek yılın son Para Politikası Kurulu toplantısına çevrilirken; bu süreçte ekim ve kasım enflasyonlarının öncelikle belirleyici olabileceği ifade ediliyor. Enerji fiyatlarının seyri, iç talep ve rezerv gelişmeleri de izlenecek diğer başlıklar arasında gösterilirken, birçok kurum aralıkta da 100 baz puanlık indirim bekliyor.

TCMB sonrası oranlar düştü! 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar?

BANKALAR DÜĞMEYE BASTI

TCMB’nin “indirim” kararının ardından katılım bankaları da harekete geçerek TL kâr payı oranlarını aşağı çekti. Geçen hafta 22 Ekim’de gerçekleşen Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde yüzde 38,63 olan en yüksek oran, bu hafta yüzde 37,41 seviyesine geriledi.

TCMB sonrası oranlar düştü! 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar?

GÜNCEL KÂR PAYI ORANLARI

Katılım bankaları tarafından genellikle yeni müşteri kampanyaları kapsamında 26 Ekim’de ilan edilen TL kâr payı oranları şöyle:

Banka Kâr Payı Oranı Türkiye Finans %37,41 Hayat Finans %36,99 Dünya Katılım %36,45 Kuveyt Türk %35,51 Albaraka %32,11 Vakıf Katılım %31,14

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 1 milyon TL’nin güncel getirisi:

-Katılım Hesabı: 1 milyon TL

-Oran: %37,41

-Vade: 31 gün

-Net getiri: 26 bin 213 TL

REEL GETİRİ VAR

Aylık TL getirisinin yüzde 2,6 civarında gerçekleştiği görülürken; bu oran, son aylarda yüzde 2’nin altında kalan aylık TÜFE’ye göre daha yüksek bir rakama işaret ediyor. Böylece oranlarda yaşanan düşüşe rağmen TL’de reel getiri de devam ediyor.