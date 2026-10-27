Altın için 3 kritik gün! Fiyatlara yön verecek 2 veri…

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı 27 Ekim işlemlerine 4.015 dolardan yatay bir başlangıç yaptı. Yarınki FED faiz kararı ve perşembe günü ABD’de açıklanacak PCE enflasyonu beklenirken; analistler, “FED Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyon ve para politikasına ilişkin değerlendirmeleri, altının yönü açısından belirleyici olabilir. PCE verisinin de tahminleri ne ölçüde karşılayacağı kritik önemde” uyarısında bulunuyor.

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Küresel piyasalarda altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,54 primle 4.017 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemler ise yatay başladı. TSİ 06:35 itibarıyla ons altın 4.015 dolardan fiyatlanırken, spot piyasada işlem gören 27 Ekim 2026 gram altın fiyatı 6.425 TL'den güne başladı.

Ons fiyatında teknik olarak son 3 işlem gününde 3.975 doların önemli bir destek olarak öne çıktığı görülürken, psikolojik 4.000 dolar seviyesinin korunmaya çalışıldığı da dikkat çekiyor.

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PETROL ETKİSİ

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; Brent petrolün 115 dolara yakın seyretmesi, enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişelerini artırıyor. Enerji maliyetlerindeki yükseliş ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisi, faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltıyor.

DOLAR ENDEKSİ

Geçen haftayı 101,75 seviyesinden tamamlayan dolar endeksinin yeniden 102'yi aşması da altın üzerinde baskı oluşturdu. Avrupa'da ekonomik görünüme ilişkin endişeler ve Japon yenindeki zayıflık, FED toplantısı öncesinde dolar talebinin güçlenmesinde etkili oldu. Doların güçlenmesi, altını, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getiriyor.

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FED TOPLANTISI

Yarınki FED faiz kararı da piyasada dikkatle izleniyor. Faizlerin sabit tutulması beklenirken, asıl odak noktası verilen mesajlar olacak. Analistler “FED Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyon ve para politikasına ilişkin değerlendirmeleri, altının yönü açısından belirleyici olabilir. Sıkı para politikasının süreceğine yönelik mesajlar dolar ve tahvil faizlerini yükselterek altını baskılayabilir.” görüşünü dile getiriyor.

PCE VERİSİ

Piyasanın bir diğer önemli gündemi, 29 Ekim Perşembe günü açıklanacak ABD eylül ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi... FED'in de yakından izlediği çekirdek PCE'de aylık yüzde 0,3, yıllık yaklaşık yüzde 3,1 artış bekleniyor. Enerji ve gıda fiyatlarını da içeren manşet göstergede ise aylık yüzde 0,5 artış öngörülüyor.

BEKLENTİLER…

Analistler “Bu verinin beklentileri aşması, FED'in aralık ayında faiz artırabileceği yönündeki tahminleri de güçlendirerek altın üzerindeki baskıyı yükseltebilir. Daha düşük bir enflasyon rakamı ise doların zayıflamasına ve altının toparlanmasına destek sağlayabilir.” uyarısında bulunuyor.