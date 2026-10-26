Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in yaklaşık 20 yıl önce görev yaptığı Merrill Lynch Bankası üzerinden asılsız iddialarla hedef alındığını belirterek söz konusu yayınlara karşı tüm yasal hakların kullanılacağını açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in yaklaşık 20 yıl önce çalıştığı Merrill Lynch Bankası üzerinden gündeme getirilen iddialara tepki gösterdi.

Bakanlık, gerçeğe aykırı ilişkilendirmeleri kınayarak yasal hakların kullanılacağını bildirdi.

"ZORLAMA BİR ALGI OLUŞTURMA ÇABASI"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçmişte görev yaptığı Merrill Lynch Bankası üzerinden zorlama bir algı oluşturulmaya çalışıldığı ifade edildi.

Şimşek'in yıllar önce çalışıp ayrıldığı bir kurum üzerinden asılsız iddialarla töhmet altında bırakılma çabalarının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, bu girişimlerin dayanaktan yoksun ve yakışıksız olduğu kaydedildi.

Açıklamada, gerçeğe aykırı ilişkilendirmelerin kınandığı vurgulanarak söz konusu yayınlara ve ithamlara karşı tüm yasal hakların kullanılacağı kamuoyuna duyuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'Merrill Lynch' iddialarına yalanlama

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