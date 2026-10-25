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Boya setinden zehir çıktı! Bakanlık harekete geçti, tek tek toplatılıyor

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Boya setinden zehir çıktı! Bakanlık harekete geçti, tek tek toplatılıyor
Başlık ResmiBoya setinden zehir çıktı! Bakanlık harekete geçti, tek tek toplatılıyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Çocukların resim yapmak için kullandığı sulu boya setinde kimyasal risk tespit edildi. Ticaret Bakanlığı, zincir mağazaları olan ürünün satışını yasaklayarak piyasadan toplatılması talimatını verdi.

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Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

Çocukların resim yaparken kullandığı boya setlerinden biri, taşıdığı kimyasal risk nedeniyle Ticaret Bakanlığının denetimine takıldı.

Piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında incelenen, zincir mağazalarda satılan bir markanın "Tablo fırça ve sulu boya seti" güvensiz ürün olarak değerlendirildi.

ÜRÜNLER TOPLATILACAK

Bakanlık, yapılan incelemelerin ardından söz konusu ürünün piyasaya arzının yasaklandığını ve piyasadaki ürünlerin toplatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Boya setinden zehir çıktı! Bakanlık harekete geçti, tek tek toplatılıyor
Başlık ResmiBoya setinden zehir çıktı! Bakanlık harekete geçti, tek tek toplatılıyor

BAKANLIKTAN AİLELERE UYARI

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada, çocukların sağlığının her şeyden önce geldiği belirtilerek vatandaşların güvensiz ürünlere karşı dikkatli olması istendi.

Boya setinden zehir çıktı! Bakanlık harekete geçti, tek tek toplatılıyor
Başlık ResmiBoya setinden zehir çıktı! Bakanlık harekete geçti, tek tek toplatılıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, zincir mağazaları olan bir markanın 'Tablo fırça ve sulu boya seti' kimyasal risk taşıması nedeniyle güvensiz bulunmuştur.

Ürünün piyasaya arzı yasaklanmış ve toplatılmasına karar verilmiştir. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Tüm vatandaşlarımız, güvensiz olarak tespit edilen ürünlere, 'https://guvensizurun.ticaret.gov.tr' adresimizden erişebilir"

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