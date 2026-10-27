Resmi Gazete'de yayımlandı: Tasfiye edilen fonlarda yatırımcıya ödeme düzenlemesi

Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle, belirli şartları taşıyan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasının önü açıldı.

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Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında fonların tasfiye işlemleri Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) gözetim ve denetiminde yürütülecek.

YATIRIMCILARA 1 MİLYON LİRAYA KADAR ARA ÖDEME

Kurulca belirlenen fonlarda, fonun tasfiye malvarlığından yatırımcılara ara ödeme yapılabilecek. Buna göre net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutarda, 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek.

USULSÜZLÜK TESPİT EDİLENLERE ÖDEME YAPILMAYACAK

Düzenlemeyle, piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı kapsamındaki fiilleri tasfiyesine karar verilen fonlarla bağlantılı şekilde işlediği veya bu fiillere birlikte katıldığı SPK tarafından tespit edilen kişilere, fonların tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.

Ayrıca, düzenleme kapsamındaki fonlarla bağlantılı fiiller nedeniyle yürütülen soruşturmalar kapsamında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca el koyma kararı verilebilecek.

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ZARAR VE KAYIPLAR TMSF'YE BİLDİRİLECEK

SPK, tasfiye işlemleri ile denetim ve inceleme sonuçlarını dikkate alarak her bir fon bakımından zarar veya kayıp tutarını, sorumlu gerçek ve tüzel kişileri ve bunların sorumlu oldukları miktarları belirleyerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) bildirecek.

Geri kazanım hesabında biriken tutarlar, zorunlu masraflar düşüldükten sonra TMSF tarafından tasfiyeyle görevli kuruluşa aktarılacak. Tasfiyenin tamamlanmış olması halinde ise tutarlar, SPK'nin bildirdiği fon pay sahiplerine ödenmek üzere Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) aktarılacak. Ödemeler, yatırımcıların fon katılma payı sahipliği oranında gerçekleştirilecek.

Düzenlemeye göre, meydana gelen zarar veya kayıptan öncelikle fonun kurucusu ve/veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu tutulacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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