Fon krizi BES’i durduramadı! 4 haftada 22 bin yeni katılımcı

Fon piyasasında yaşanan krizin ardından dikkatlerin çevrildiği Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES), katılımcı sayısı ve toplam katkı payındaki yükseliş dikkat çekti. 18 Eylül-16 Ekim döneminde gönüllü BES’teki katılımcı sayısı yüzde 0,22 artarak 10 milyon 384 bin 761'e ulaştı. Toplam katkı payı ise yüzde 2,43 yükselişle 924 milyar TL'yi aştı.

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Fon piyasasında yaşanan kriz ve bazı fonların tasfiye sürecine girmesinin ardından dikkatler bir yandan Bireysel Emeklilik Sistemine çevrilmişti. BES şirketlerinin 18 Eylül-16 Ekim dönemine ait verileri, sistemde büyümenin sürdüğünü ortaya koydu.

“Gönüllü” BES’i kapsayan verilere göre 18 Eylül haftasında 10 milyon 362 bin 439 olan katılımcı sayısı, 16 Ekim haftasında 10 milyon 384 bin 761'e çıktı. Böylece yaklaşık dört haftalık süreçte sisteme net 22 bin 322 katılımcı eklendi.

KATKI PAYI DA ARTTI

Aynı dönemde toplam katkı payı 902 milyar 102 milyon TL'den 924 milyar 22 milyon TL'ye yükseldi. Katkı payındaki toplam artış 21 milyar 919 milyon 800 bin TL'yi buldu. Bu tutar, başlangıç seviyesine göre yüzde 2,43'lük artışa karşılık geldi.

Katılımcı sayısındaki artışın yüzde 0,22'de kalmasına karşılık katkı payının daha hızlı yükselmesi, sistemdeki toplam birikimin büyümeye devam ettiğini gösterdi.

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HAFTA HAFTA KATILIMCI SAYISI

Haftalık veriler incelendiğinde katılımcı sayısının;

25 Eylül'de 10 milyon 368 bin 566'ya,

30 Eylül'de 10 milyon 373 bin 888'e,

2 Ekim'de 10 milyon 378 bin 210'a,

9 Ekim'de 10 milyon 379 bin 294'e çıktığı görülüyor.

16 Ekim haftasında ise sayı 10 milyon 384 bin 761'e ulaştı.

Böylece söz konusu haftaların tamamında katılımcı sayısında artış kaydedildi.

HAFTALIK KATKI PAYI TUTARLARI

Toplam katkı payı da aynı dönemde kesintisiz yükseldi. 18 Eylül haftasındaki 902,1 milyar TL'lik tutar,

25 Eylül'de 907,3 milyar TL'ye,

30 Eylül'de 911,4 milyar TL'ye,

2 Ekim'de 914,2 milyar TL'ye ve

9 Ekim'de 917,7 milyar TL'ye çıktı.

16 Ekim haftasında ise 924 milyar TL sınırı aşıldı.

MEVCUT ÖDEMELER DE ETKİLİ

Uzmanlar “Toplam katkı payındaki artışın tamamını sadece yeni katılımcı girişleriyle açıklamak mümkün değil. Mevcut katılımcıların yaptığı ödemeler ve diğer sistem içi hareketler de toplam tutarı etkileyebilir. Ayrıca bu veriler katılımcıların fon getirilerini veya bireysel hesapların performansını da tek başına göstermiyor. Aynı zamanda sistemin genel büyüklüğündeki yükseliş, bütün katılımcıların birikimlerinin aynı ölçüde arttığı anlamına da gelmiyor” değerlendirmesinde bulunuyor.