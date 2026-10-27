SPK, üç şirketin hisselerindeki usulsüz işlemler nedeniyle düğmeye bastı. PASEU, SELEC ve MANAS pay piyasalarındaki manipülatif hareketler gerekçesiyle çok sayıda kişiye 2 yıl işlem yasağı getirildi ve suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca Tera Yatırım’ın tüm faaliyet izinleri de iptal edilerek tasfiye süreci başlatıldı.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı son bülteninde Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ (PASEU), Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AŞ (SELEC) ile Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ (MANAS) pay piyasalarındaki işlemlere ilişkin yaptırım kararlarını açıkladı.

Kurul, söz konusu hisselerdeki işlemlerle bağlantılı olarak listelerde yer alan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve 2 yıl süreyle Borsa İstanbul ile teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı uygulanmasına hükmetti.

TERA YATIRIM’IN TÜM FAALİYET İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ

Ayrıca karara göre, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin sermaye piyasalarında faaliyet göstermesine imkân tanıyan tüm faaliyet izinleri ile yetki belgesi iptal edildi.

Kararla birlikte şirketin tedrici tasfiyesine hükmedilirken yatırımcıların tazmin edilmesi de karara bağlandı.

Tera Yatırım'ın faaliyet izni iptal edildi! SPK'dan yeni kararlar: Çok sayıda kişiye işlem yasağı

Kararlar, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 101’inci maddesi ve ilgili tedbir tebliği hükümleri kapsamında alındı. Suç duyuruları ise Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesinin birinci fıkrasına dayandırıldı.

37 KİŞİ VE 2 ŞİRKET LİSTEDE

SPK’nın bülteninde, Selçuk Ecza Deposu (SELEC) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle hakkında işlem yasağı kararı verilen 37 kişi ile iki şirketin isimleri listelendi.

Karar kapsamında listede yer alan kişiler ve şirketler hakkında, Aura Portföy Yönetimi AŞ ve Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin SELEC payında kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirdikleri işlemlerle sınırlı olmak üzere 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına hükmedildi.

Tera Yatırım'ın faaliyet izni iptal edildi! SPK'dan yeni kararlar: Çok sayıda kişiye işlem yasağı

SPK ayrıca SELEC pay piyasasındaki işlemler nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen listedeki bazı kişilerin sahip oldukları tüm sermaye piyasası lisanslarının, işlem yapma yasağı süresince iptal edilmesini kararlaştırdı.

MANAS VE PASEU İŞLEMLERİ DE MERCEK ALTINDA

Manas Enerji Yönetimi (MANAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler de SPK’nın kararları arasında yer aldı.

Kurul, ilgili işlemlerde sorumluluğu bulunduğu belirtilen kişiler hakkında 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Karar, Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin MANAS payında kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirdikleri işlemlerle sınırlandırıldı.

MANAS işlemleri nedeniyle suç duyurusu kararı verilen bazı kişilerin tüm sermaye piyasası lisansları da işlem yasağı süresince iptal edilecek.

Tera Yatırım'ın faaliyet izni iptal edildi! SPK'dan yeni kararlar: Çok sayıda kişiye işlem yasağı

PASEU İŞLEMLERİNDE DE 2 YIL YASAK

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ (PASEU) pay piyasasındaki işlemler nedeniyle de çok sayıda kişi hakkında 2 yıl işlem yasağı kararı alındı.

SPK’nın listesinde yer alan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilirken, ilgili kişilerin sermaye piyasası lisanslarının işlem yasağı süresince iptal edilmesi de karara bağlandı.