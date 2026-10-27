Tasfiyesine karar verilen fonlarda 1 milyon liraya kadar ödemeler cuma günü İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla başlayacak. Cevdet Yılmaz, 23 Ekim itibarıyla 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar lira ödendiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 yılı bütçesi ile 2025 yılı kesin hesap tekliflerinin görüşmeleri sırasında tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin son durumu paylaşıp emeklilerle ilgili düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, emeklilerin maaşında yapılacak düzenlemeyle ilgili, "Hakkaniyeti, adaleti gözeten yaklaşımla emeklilerimizin daha iyi koşullara kavuşması yönünde tüm gayretimizi sarfedeceğiz, imkanlarımızı bu yönde kullanacağız" dedi.

Fon tasfiyesinde yeni gelişme! Cevdet Yılmaz açıkladı: Ödemeler cuma günü başlıyor

ÖDEMELER CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR

Yılmaz tasfiyesine karar verilen fonların ödemelerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Olağanüstü tasfiyeyle ilgili 1 milyon liraya kadar ödemeler cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla başlayacak. 23 Ekim itibarıyla toplam 93 fona, 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödendi. Bu süreçler devam ediyor."

'PARA PİYASASI' DETAYI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bugün yaptığı açıklamada tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarının tasfiye ve ödemelerine ilişkin usul ve esaslar kapsamında, ara ödemelere öncelikli olarak unvanında "para piyasası" ibaresi yer alan yatırım fonlarından başlanacağını bildirmişti.

Fon tasfiyesinde yeni gelişme! Cevdet Yılmaz açıkladı: Ödemeler cuma günü başlıyor

Para piyasası niteliğindeki fonlar dışındaki fonlarda, dağıtılabilir nakdin toplam ara ödeme yükümlülüğüne oranı en yüksek olandan başlanarak ödeme yapılacak. Fonların dağıtılabilir nakdinin yeterli olması halinde yatırımcılara ara ödeme yerine nihai ödeme yapılacak. Ara ödemeler, katılma payları iade alınmaksızın gerçekleştirilecek.