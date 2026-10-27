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Ekonomi

AK Parti kaynakları: 65 yaş üstüne daha fazla zam yapılabilir

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AK Parti kaynakları: 65 yaş üstüne daha fazla zam yapılabilir
Başlık ResmiAK Parti kaynakları: 65 yaş üstüne daha fazla zam yapılabilir

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının ardından emekli maaşlarına yönelik yıl sonu düzenleme beklentisi arttı. AK Parti kulislerinde sadece zam değil, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi, en düşük maaşa Hazine desteği ve 65 yaş üstüne daha yüksek refah payı gibi kriterli modeller masada.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik mesajı, yıl sonunda yapılması beklenen düzenlemeye ilişkin beklentileri artırdı.

AK Parti kulislerinde yürütülen çalışmalarda yalnızca maaş artışı değil, emeklilere ek gelir sağlayacak farklı modeller de değerlendiriliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN YENİ FORMÜL

NTV Haber'in yer verdiği haberde, AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ilk aşamada tüm emeklilere enflasyon farkının verilmesi, en düşük emekli aylığının ise Hazine desteğiyle belirli bir seviyeye yükseltilmesi planlanıyor.

AK Parti kaynakları: 65 yaş üstüne daha fazla zam yapılabilir
Başlık ResmiAK Parti kaynakları: 65 yaş üstüne daha fazla zam yapılabilir

Çalışmada öncelikle emekliler için ortak bir alt sınır belirlenmesi, ardından en düşük emekli aylığını alanlara ilave ödemeler yapılması gündemde.

Türkiye'de 27,5 milyon prim ödeyen çalışan ve 18 milyon emekli bulunurken, düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bütçe imkanları gözetilerek ele alınacağı belirtiliyor.

AK Parti kaynakları: 65 yaş üstüne daha fazla zam yapılabilir
Başlık ResmiAK Parti kaynakları: 65 yaş üstüne daha fazla zam yapılabilir

FARKLI KRİTERLER DE MASADA

AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi" kapsamında hazırlanan verilerin, emeklilere yönelik düzenlemede de kullanılması öngörülüyor.

Bu kapsamda farklı şehirlerde emeklilerin ekonomik ve sosyal koşullarına ilişkin çalışmalar yapılarak bölgesel ihtiyaçlar tespit edildi.

Düzenlemede emeklilerin çalışıp çalışmadığı, ev sahibi olup olmadığı, ek gelirinin bulunup bulunmadığı ve temel ihtiyaçları gibi ölçütlerin dikkate alınması planlanıyor.

AK Parti kaynakları: 65 yaş üstüne daha fazla zam yapılabilir
Başlık ResmiAK Parti kaynakları: 65 yaş üstüne daha fazla zam yapılabilir

Refah payı veya ek ödeme uygulamasına geçilmesi halinde, ödemelerin prim gün sayısı, yaş, gelir ve çalışma durumu gibi kriterlere göre farklılaştırılması gündemde.

65 YAŞ ÜZERİNDEKİ EMEKLİLERE DAHA FAZLA ZAM

Üzerinde çalışılan formüllerden biri de ileri yaştaki emeklilere daha yüksek refah payı verilmesi.

Bu kapsamda çalışmaya devam eden emekliler ile çalışma imkanı bulunmayanların ihtiyaçları ayrı ayrı incelenecek.

AK Parti kaynakları: 65 yaş üstüne daha fazla zam yapılabilir
Başlık ResmiAK Parti kaynakları: 65 yaş üstüne daha fazla zam yapılabilir

Özellikle ek işte çalışma ve ilave gelir elde etme imkanları daha sınırlı olan 65 yaş ve üzerindeki emekliler için refah payının daha yüksek tutulması değerlendiriliyor.

AK Partili kurmaylar, yıl sonuna kadar sürecek çalışmalar kapsamında bu yaş sınırının 60'a çekilmesinin de gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Emeklilere yönelik düzenlemenin kapsamı, ödeme tutarları ve refah payının hangi kriterlere göre belirleneceği henüz kesinleşmedi.

AK Parti'nin yıl sonuna kadar sürdüreceği çalışmaların ardından, emeklilere yapılacak artış ve ilave ödemelere ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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