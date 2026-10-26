SPK'dan Tera ve Pusula Portföy kararı! Faaliyetleri durduruldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ’nin sermaye piyasası faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Şirketlerin kurucusu olduğu belirli yatırım fonları ile gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının tasfiyesi için iki ayrı banka görevlendirildi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ’nin sermaye piyasası faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

SPK’nın açıklamasına göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 97’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında alınan karar doğrultusunda, şirketlerin kurucusu olduğu belirli yatırım fonlarının tasfiyesi için bankalar görevlendirildi.

Bu kapsamda, Tera Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının tasfiyesi işlemlerini yürütmek üzere Türkiye İş Bankası AŞ görevlendirildi.

Pusula Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu aynı kapsamdaki fonların tasfiyesi için ise T.C. Ziraat Bankası AŞ görevlendirildi.

Söz konusu tasfiye kararları, SPK Kurul Karar Organı’nın 17 Eylül 2026 tarihli kararları uyarınca daha önce tasfiyesine karar verilen fonlar dışında kalan fonları kapsıyor.