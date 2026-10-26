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SPK'dan profesyonel yatırımcı kararı! Finansal varlık ve işlem hacmi sınırı 5 kat arttı

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SPK'dan profesyonel yatırımcı kararı! Finansal varlık ve işlem hacmi sınırı 5 kat arttı
Başlık ResmiSPKdan profesyonel yatırımcı kararı! Finansal varlık ve işlem hacmi sınırı 5 kat arttı

SPK, profesyonel müşteri sayılmak için aranan finansal varlık ve işlem hacmi şartlarını 5 kat artırdı. Buna göre finansal varlık sınırı 50 milyon TL’ye, işlem hacmi sınırı ise 25 milyon TL’ye yükseltildi. Düzenlemeyle nitelikli yatırımcı şartlarında da değişikliğe gidildi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), profesyonel müşteri kabul edilecekler için aranan 10 milyon TL olan finansal varlıklar toplamı ve 5 milyon TL olan işlem hacmi tutarında değişikliğe gitti. Söz konusu rakamlar 5 kat artırıldı.

SPK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kurul Karar Organı’nın 26 Ekim 2026 tarihli toplantısında; yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerde yer alan talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilecekler için aranan ve 10 milyon TL olan finansal varlıklar toplamı tutarının 50 milyon TL, 5 milyon TL olan işlem hacmi tutarının 25 milyon TL olarak güncellenmesine karar verilmiştir. Buna uygun olarak mevzuatta tüzel kişilerin profesyonel müşteri sayılmaları için öngörülen tutarlar da yeniden belirlenmiştir.

Bu değişiklikler çerçevesinde, Kurulumuzun çeşitli Tebliğlerinde yer alan ve profesyonel yatırımcı düzenlemelerine atıf yoluyla düzenlenen nitelikli yatırımcı şartları da güncellenmiş bulunmaktadır.

Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarının satılacağı nitelikli yatırımcılar bakımından i-SPK.37.7 (18/12/2025 tarih ve 65/2354 s.k.) sayılı İlke Kararı ile getirilmiş olan istisna kaldırılmıştır. Bu yatırımcılar da mevcut mevzuatta nitelikli yatırımcıların geneli için öngörülen tutarlara tabi olacaktır."

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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