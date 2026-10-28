ABD Başkanı Donald Trump, seçim vaadi olan 5 bin dolarlık ödemeyi anlatırken Florida'daki Mar-a-Lago Malikanesi'nin fiyatlarını gündeme getirdi. Trump, söz konusu parayla malikanede hamburger ve küçük bir tatlı almanın bile mümkün olmayabileceğini söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senato seçimlerini kazanması halinde her yetişkine 5 bin dolar ödeme vaadiyle ilgili açıklama yaptı.

"HAMBURGER BİLE ALAMAYABİLİRSİNİZ"

CNBC'nin haberine göre Trump, mitingde kendisini dinleyenlere Florida'ya gitmelerini ve bölgedeki mekânları ziyaret etmelerini söyledi. Mar-a-Lago'yu da örnek gösteren Trump, malikanede misafir olabileceklerini belirtti.

Trump, burada fiyatların yüksekliğine dikkati çekerek, “Sorun şu ki; 5 bin dolara alabileceğiniz en fazla şey bir hamburger ve belki küçük bir tatlı olur. Hatta onu bile alabileceğinizden emin değilim. Hayır, oraya gitmeyin, eğer fiyatlara dikkat ediyorsanız, orası iyi bir yer değil” ifadelerini kullandı.

Trump 5 bin doları Mar-a-Lago fiyatlarıyla anlattı: Hamburger bile alamayabilirsiniz

5 BİN DOLAR ÖDEME VAADİNDE BULUNMUŞTU

Trump, 10 Eylül'de Texas'ta düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi ve Senato seçimlerinde Cumhuriyetçilerin galip gelmesi halinde her yetişkine 5 bin dolar ödeyeceklerini söylemişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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