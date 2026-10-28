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Gürcistan'dan Türkiye'ye iade süreci hızlandı! Rakamı Bakan Çiftçi açıkladı

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Gürcistan'dan Türkiye'ye iade süreci hızlandı! Rakamı Bakan Çiftçi açıkladı
Başlık ResmiGürcistan'dan Türkiye'ye iade süreci hızlandı! Rakamı Bakan Çiftçi açıkladı

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazashvili ile yaptığı telefon görüşmesinde sınır aşan suçlarla mücadele ve aranan şahısların iadesini ele aldı. Çiftçi, son bir yılda Gürcistan'dan Türkiye'ye 548 kişinin getirildiğini açıkladı.

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|
Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Gürcistan ile sınır aşan suçlarla mücadele kapsamında yürütülen iş birliğine ilişkin açıklama yaptı.

Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazashvili ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, aranan şahısların Türkiye'ye iadesi ve organize suç örgütleriyle mücadele konularının değerlendirildiğini bildirdi.

Gürcistan'dan Türkiye'ye iade süreci hızlandı! Rakamı Bakan Çiftçi açıkladı
Başlık ResmiGürcistan'dan Türkiye'ye iade süreci hızlandı! Rakamı Bakan Çiftçi açıkladı

İADE SÜREÇLERİ HIZ KAZANDI

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de Gürcistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından iade ve sınır dışı süreçlerinin hız kazandığını belirtti.

Bu kapsamda, ziyaretin ardından 80 kişinin, son bir yılda ise toplam 548 kişinin Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildiğini kaydeden Çiftçi, yürütülen iş birliği dolayısıyla Gürcistanlı mevkidaşı Tamazashvili'ye teşekkür etti.

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10 ARALIK'TA ÜÇLÜ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki güvenlik iş birliğine de değinen Bakan Çiftçi, 10 Aralık'ta Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov'un katılımıyla üçlü bir görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı.

Çiftçi, söz konusu toplantının bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Sınır aşan suçlarla mücadele konusunda kararlılık mesajı veren Bakan Çiftçi, yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadelenin sürdürüleceğini vurguladı.

Çiftçi, paylaşımına, "Suç örgütü elebaşlarına ve aranan firarilere sınırlarımızın ötesinde de barınacak alan bırakmamakta kararlıyız" ifadesiyle son verdi.

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