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İsrail seçimleri sonrası Trump'tan Netanyahu sözleri: Durumu oldukça iyi

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İsrail seçimleri sonrası Trump'tan Netanyahu sözleri: Durumu oldukça iyi
Başlık Resmiİsrail seçimleri sonrası Trump'tan Netanyahu sözleri: Durumu oldukça iyi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail seçimlerinde Başbakan Binyamin Netanyahu'ya verdiği desteğin yarışın seyrini tamamen değiştirdiğini belirtti. İlk gelen haberlerin endişe verici olduğunu kaydeden Trump, Netanyahu'nun şu anki konumunu ise 'oldukça iyi' olarak nitelendirdi.

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'deki seçimlerin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun durumu ve ülkedeki siyasi tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Amerikan Axios haber platformuna konuşan Trump, Netanyahu’ya verdiği açık desteğin seçim sonuçları üzerinde belirleyici bir etkiye neden olduğunu savundu.

"NETANYAHU'NUN DURUMU OLDUKÇA İYİ"

Seçim sürecinin başlarında gelen ilk bilgilerin oldukça endişe verici olduğunu belirten Trump, "Netanyahu'nun şansına ilişkin ilk haberler korkutucuydu, ancak şu anda durumu oldukça iyi" ifadelerini kullandı. Kendisinin sunduğu desteğin, kamuoyunda 'Bibi' olarak bilinen Netanyahu için büyük bir fark oluşturduğunu duyduğunu vurgulayan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı önceki paylaşımlarda da bu desteğin seçim gidişatını lehine çevirdiğini dile getirmişti.

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"BİRLİK HÜKÜMETİ" SORUSUNA CEVAP

Öte yandan, İsrail basınından Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan iddialara göre, ABD Başkanı'na yakın kaynaklar, Trump'ın seçimlerin ardından Netanyahu’ya muhalefetle birlikte bir ulusal birlik hükümeti kurması yönünde baskı yapabileceğini öne sürmüştü.

Bu iddialar sorulduğunda Trump, Netanyahu liderliğinde bir birlik hükümeti kurma çabalarına doğrudan dahil olup olmayacağı konusunda henüz net bir adım atmadığını belirtti. ABD Başkanı, bu konuyu henüz düşünmediğini, ancak önümüzdeki süreçte değerlendirebileceğini kaydetti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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