SPK, yabancı finans kuruluşlarının yüksek kârlar elde ettikten sonra Türkiye piyasalarından çekildiği ve portföylerini tamamen boşalttığı yönündeki iddiaları yalanladı. Kurul, düzenleme süreçlerinde yerli ve yabancı yatırımcılar arasında ayrım yapılmadığını vurguladı.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yabancı finans kuruluşlarının Türkiye sermaye piyasalarındaki faaliyetleri ve yatırım pozisyonlarına ilişkin basın ve sosyal medyada yer alan iddialara açıklık getirdi.

Kurum, yabancı kuruluşların yüksek kazançlar elde ettikten sonra Türkiye piyasalarından çıktığı ve portföylerindeki bazı sermaye piyasası araçlarını tamamen elden çıkardığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"FAHİŞ KAR EDİP ÇIKTILAR" İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

SPK’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, son dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yabancı finans kuruluşlarının Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin somut bilgi ve belgelere dayanmayan iddiaların gündeme getirildiği belirtildi.

SPK'dan yabancı finans kuruluşlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Fahiş kâr elde edip gitmediler

Kurulun değerlendirmeleri sonucunda, yabancı finans kuruluşlarının fahiş kârlar elde ettiği, ardından pozisyonlarını tamamen kapatarak piyasadan çekildiği veya portföylerindeki belirli sermaye piyasası araçlarını tümüyle sattığı yönündeki söylemlerin doğru olmadığı ifade edildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Son dönemde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, yabancı finans kuruluşlarının Türkiye sermaye piyasalarındaki faaliyetlerine ve yatırım pozisyonlarına ilişkin gerçeği yansıtmayan, somut bilgi ve belgelere dayanmayan iddialara yer verildiği görülmektedir.

SPK'dan yabancı finans kuruluşlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Fahiş kâr elde edip gitmediler

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Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda; yabancı finans kuruluşlarının fahiş kazançlar elde ettikleri, bazılarının ise yüksek karlar elde ettikten sonra çıktıkları, mevcut pozisyonlarını tamamen kapattıkları ve portföylerinde yer alan belirli sermaye piyasası araçlarındaki varlıklarını bütünüyle elden çıkardıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca, Kurulumuz tarafından yürütülen düzenleme süreçleri, ilgili paydaşların görüş ve değerlendirmelerinin alınması suretiyle, şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Taslak ve nihai düzenlemeler, yerli ve yabancı yatırımcılar arasında bilgiye erişim bakımından ayrım gözetilmeksizin, eş zamanlı olarak kamuoyu ile paylaşılmıştır