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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nı değerlendirdi.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla KGM sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacağını hatırlatan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı'nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bayramın milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet verecek. Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

TOPLU ULAŞIM DA ÜCRETSİZ

Ayrıca vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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