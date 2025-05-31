İstanbul'dan Ankara'ya yolculuk 80 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu yeni otoyol müjdesini verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Ankara arası yolculuk süresini 80 dakikaya düşürecek yeni otoyol projesini açıkladı.

Türkiye, demir yolu ve kara yolu başta olmak üzere çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasına yapılacak süper hızlı tren hattının yanı sıra iki şehir arası ulaşımı 80 dakikaya indirecek yeni otoyol projesini müjdeledi.

Türk Parlamenterler Birliği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Uluslararası Koridorlar ve Türkiye Konferansı'nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Akyazı’dan Nallıhan üzerinden Ankara’ya giden bir otoyol planladıklarını kaydetti.

ORTA KORİDORU ZENGEZUR DESTEKLEYECEK

Türkiye için önem arz eden Orta Koridor'a ilişkin bilgi veren Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun bu koridoru destekleyeceğini belirtti.

Uraloğlu, Zengezur Koridoru kapsamında Dilucu ile Kars arasındaki demir yolu hattının ihalesini yaptıklarını belirtti. Uraloğlu, Türkiye'nin 3 Deniz Girişimi'ne stratejik ortak olduğuna işaret ederek, "Kapıkule'den sonra yüklerin kara yoluyla dağıtılmasını öngören bir girişim. Buna da ortak olduk ve bizim ülkemizin ticaretini geliştirecektir diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

6 İLDE OTOYOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Son 23 yılda yapılan bölünmüş yolların ekonomiye ve yaşama etkilerine değinen Uraloğlu, Türkiye'deki en yoğun güzergahlarda otoyol çalışmalarını bitirdiklerini, İstanbul'da, Çanakkale'de, Ankara'da, Antalya Alanya'da, Mersin'de, Hatay'da yapımı devam eden yollar olduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu, yapımı süren, yapılması planlanan ve proje çalışmaları devam edenlerle birlikte otoyol ağının 3 bin 796 kilometreden 8 bin 600 kilometreye çıkacağını bildirdi.

İSTANBUL-ANKARA HATTINA YENİ OTOYOL

Marmara Otoyol Ringi'nin deprem için önemine işaret eden Uraloğlu, İstanbul için Akyazı'dan Nallıhan üzerinden Ankara'ya giden bir otoyol planladıklarını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, 2028'de Türkiye'nin demir yolu ağının 17 bin 500 kilometreye ulaşacağını, yapılmasını düşündükleri, Ankara ile İstanbul arasında çalışacak süper hızlı trenin saatte 350 kilometre hızla ilerleyeceğini, seyahat süresinin ise 80 dakika olacağını belirtti.

HAVADA HEDEF 240 MİLYON

Türkiye'nin son 23 senede hava ulaşımında katettiği mesafeye de değinen Uraloğlu, bu yıl hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısının 240 milyonu geçmesini beklediklerini bildirdi.

Geçen yıl uzaya fırlatılan TÜRKSAT 6A uydusuyla 5 milyar insana erişilebildiğini ifade eden Uraloğlu, 5G teknolojisinin 2026'da genel kullanımı başlatabilmek için süreci yürüttüklerini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, akıllı yollar için yürütülen çalışmalar kapsamında ise öncelikle İstanbul'da Hasdal ve İstanbul Havalimanı arasındaki 30 kilometrelik yolu akıllandıracaklarını belirterek, "Antalya'da da bir deneme kesimi yaparak bütün ülkemize yaygınlaştıracağız. Akıllı yol, sürücüleri bilgilendirecek. Trafik kazası, buzlanma, trafik yoğunluğu gibi bilgileri sürücülere aktaracak." ifadesini kullandı.