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10 yıllık ulaşım planı başladı! Yeni otoyol haritasını Bakan Uraloğlu paylaştı: Bolu Dağı terk edilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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10 yıllık ulaşım planı başladı! Yeni otoyol haritasını Bakan Uraloğlu paylaştı: Bolu Dağı terk edilecek
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bakan Uraloğlu, Akyazı ile Ankara arasında kalan kesimde Orta Anadolu Otoyolu'nun inşa edileceğini söyledi. Uraloğlu, 10 yıllık bir süreci kapsayan projenin detaylarını paylaşıp "Önümüzdeki 10 yılda Bolu Dağı'ndan geçen trafik artık geçemeyecek" dedi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde yapımı tamamlanan Göynük Çevre Yolu töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çevre yolu sayesinde zamandan 11 milyon TL, akaryakıttan ise 2,2 milyon TL tasarruf sağlanacağını ifade etti.

AKYAZI-ANKARA ARASI YENİ OTOYOL

Açılış töreninde Orta Anadolu Otoyolu'nun Ankara-İstanbul arasında trafik yoğunluğunu rahatlatacağını söyleyen Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Önümüzdeki dönemde yapmayı planladığımız Orta Anadolu Otoyolu ya da diğer adıyla Akyazı-Ankara Otoyolu projesine de değinmek istiyorum. Ankara-İstanbul arasında ulaşım sağlayan ve Bolu'dan da geçen mevcut otoyolumuz, yıl boyunca yoğun bir şekilde kullanılıyor.

Nüfus artışı, turizm ve ticaret faaliyetlerindeki artış gibi sebeplerle seyahat talebi de sürekli artıyor. Özellikle Ankara ve Karadeniz istikametinden gelen trafiğin birleştiği İstanbul-Gerede kesiminde çok ciddi bir trafik yoğunluğu meydana geliyor. Geçtiğimiz yıllarda hizmete açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul-Akyazı arasındaki yoğunluğu rahatlatmıştık.

10 yıllık ulaşım planı başladı! Yeni otoyol haritasını Bakan Uraloğlu paylaştı: Bolu Dağı terk edilecek - 1. Resim

Şimdi de güzergahın Akyazı ile Ankara arasında kalan kesiminde Orta Anadolu Otoyolu'nu inşa etmeyi planlıyoruz. Orta Anadolu Otoyolumuzu 225 kilometresi ana gövde, 51 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 276 kilometre uzunluğunda tesis edeceğiz.

GÜZERGAH NASIL OLACAK?

Trafiğe 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritle hizmet vermesini planlıyoruz. Ankara'nın Temelli - Yenihisar bölgesinden başlayacak güzergâh, Ankara Sanayi Odası OSB bölgesinin batısından kuzey yönünde devam ederek Ayaş'a ulaşacak.

Sonrasında kuzey batı yönünde ilerleyerek Beypazarı ve Nallıhan ilçelerini geçip kuzey yönünde Mudurnu ilçesine varacak. Mudurnu'nun batısından geçen güzergâhta kuzey batı istikametinde ilerleyerek Akyazı'ya ulaşacak Ankara-İstanbul Otoyolu'nun Akyazı Kavşağı'na bağlanarak son bulacak.

10 yıllık ulaşım planı başladı! Yeni otoyol haritasını Bakan Uraloğlu paylaştı: Bolu Dağı terk edilecek - 2. Resim

Böylece Orta Anadolu Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na daha hızlı bağlantısını da tesis edeceğiz. Ayrıca afet ve acil durumlar için ikinci bir alternatif yol inşa etmiş olacağız. Özellikle kış aylarındaki karla mücadele açısından ve otoyolun işletmesi açısından da daha avantajlı bir imkan oluşacak" dedi.

BOLU DAĞI TRAFİĞE KAPANACAK

Orta Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı'nın trafik yükünü azaltacağını ifade eden Uraloğlu, "Bolu Dağı'nda özellikle kış aylarındaki karla mücadelede çok da sıkıntı çekmiyoruz ama trafik yoğunluğundan dolayı çok verimli yapamıyoruz. Dolayısıyla otoyolun işletmesi açısından da daha verimli, daha avantajlı bir imkan oluşmuş olacak. Bolu'nun Bolu Dağı'ndan geçen yolunu güneye kaydırıp Bolu'yu baypas mı ediyoruz? Hayır.

Önümüzdeki 10 yılda Bolu Dağı'ndan geçen trafik artık geçemeyecek. Ve orası artık dolacak ve trafik hızı iyice düşecek. O zaman Bolu'nun güneyinden güneydeki bütün ilçeleri de bağlayarak ve onlara da bağlantı sağlayarak yeni bir otoyol projesi düşünüyoruz. Dediğim gibi 10 yıllık bir süreçte inşallah bunu da projelendirerek hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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