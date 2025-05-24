Bakan Uraloğlu duyurdu: Kurban Bayramı için ek sefer ve ek kapasite

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilinde artan yolcu talebine cevap vermek amacıyla YHT, anahat ve bölgesel trenlerde toplam 10 bin 866 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını bildirdi. Uraloğlu, "Ankara-İstanbul arasında 6 ek YHT seferi gerçekleştireceğiz. Anahat ve bölgesel trenlerimize toplam 140 vagon ilaveyle 8 bin 400 kişilik ek koltuk kapasitesi sağlayacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı tatilinde artan yolcu talebine cevap verebilmek için yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerde yolcu kapasitesini artırdı. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın bayramın bereketini ve sevinç ortamını doyasıya yaşaması için YHT, anahat ve bölgesel trenlerimizde toplamda 10 bin 866 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Hem yüksek hızlı hem konvansiyonel tren hatlarımızda gerekli planlamaları tamamladık" ifadelerini kullandı.

ANKARA-İSTANBUL ARASINDA 3 GÜNDE 6 EK SEFER

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattında 5, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde ek seferler düzenleyeceklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Ankara-İstanbul arasında 3 günde karşılıklı olarak 6 ek sefer gerçekleştireceğiz. Böylece 2 bin 466 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak" açıklamasında bulundu.

"8 BİN 400 İLAVE KOLTUK KAPASİTESİ"

Doğu Ekspresi'nden İzmir Mavi'ye, Pamukkale Ekspresi'nden Edirne-Halkalı Bölgesel Treni'ne kadar birçok hat üzerinde vagon ilavesi yapıldığını dile getiren Uraloğlu, "5-9 Haziran tarihleri arasında anahat ve bölgesel trenlerimize toplam 140 vagon ilaveyle 8 bin 400 kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız. Tatil boyunca günlük karşılıklı toplam 28 vagonla hizmet vererek günlük ortalama bin 680 yolcumuz daha keyifli bir yolculuk gerçekleştirecek" dedi.

"DEMİRYOLUNDA BAYRAM YOĞUNLUĞUNA HAZIRIZ"

Demiryolunun güvenli, çevreci ve konforlu yapısıyla bayram dönemlerinde de vatandaşların en çok tercih ettiği ulaşım alternatiflerinden biri olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Demiryolunda bayram yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın bayramda sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık" sözlerini sarf etti.