Tarihi adım yolda: Masada iki çalışma var! 'Emekli olmazlarsa bizi büyük tehlikeler bekliyor'

Ev hanımları için emeklilik imkanının hayata geçirilmesi konusunu değerlendiren ekonomist Muhammet Bayram, yapılması muhtemel düzenlemelere dikkat çekti ve hayata geçirilebilecek en erken müjdenin ev hanımlarının 3’te 1’i sigorta primini devletin karşılaması olduğunu belirtti. Bayram ayrıca emeklilik imkanının verilmemesi halinde doğurganlık hızının düşüşüne işaret etti.

Ev hanımları için emeklilik imkanının hayata geçirilmesi konusunu Ekonomist Muhammet Bayram, TGRT Haber canlı yayınında değerlendirdi. Muhammet Bayram, çalışma hayatında olan anne ve babalar için yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Annelerin erken emekli olmadıkları takdirde doğurganlık hızının düşeceğini savunan Bayram, saatlik izin çalışmasın ve en erken müjdenin sigorta priminde görüleceğini söyledi.

Bayram'ın açıklamaları şöyle:

ANNE VE BABALAR İÇİN HAFTALIK İZİN MÜJDESİ

Annelerimiz babalarımız için yeni düzenlemeler yapılması lazım. Hibrit çalışma modelleri uzaktan çalışma modelleri...

Ya da kişi iş hayatında ama çocuğunu erken almak zorunda kalacak. İzin alamadığı zaman patrondan, ne yapar diğer çocuğunu yapmak istemez.

Burada haftada kullanabileceği bir iki saat izin olmalı. Bu şu anda iş kanunumuza girebilir. Yani haftada 3 saatlik bir izin dilimini düşünün. İstediği gün işini aksatmamak şartıyla sabah ya da akşam bunu kullanabilmeli. O kotayı kullanacak... Ama çocuk sahibi olan kişiler için...

DOĞUM BORÇLANMASI

Bununla beraber annelerimizin zaten doğum borçlanması var. Ama daha önce sigorta girişi olmalı, daha sonra çocuk sahibi olmalı... Böylece doğum borçlanması yapabiliyor.

Her çocuk için 2 yıl toplam 3 çocuk varsa 6 yıl... Yani burada bu desteğin biraz daha fazla artırılması lazım. Eğer kişinin sigorta prim sigorta girişi olmasa bile bu doğum yardımı yapılmalı.

Her halukarda anneler her bir çocuğa 2 yıl doğum borçlanması yapabilmeli. Çünkü cebinden o parayı verecek. Bunun önünde bir engel yok, devletin burada hani bir zararı da yok. Bakın annelerimiz erken emekli olmazsa daha büyük bir tehlike bekliyor bizi. Genç nüfusumuz olmayacak, doğurganlık hızımız azaldı.

5 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Bununla beraber basın iş kanunda olduğu gibi, her bir yıl için 90 gün verilir ya annelere de böyle bir planlama söz konusu. Yani 360 gün prim ödeniyor 90 gün ekstra devlet verecek. Yani sanki burada 5 yıl en az erken emeklilik fırsatı olabilir ve sanki burada 90 günü ödemiş gibi devlet bunu hak tanıyacak.

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Bu basın iş kanunu olduğu gibi ya da burada her bir çocuk için 2 yıl sigorta priminin silinmesi... Zaten ev hanımlarının yani hep art arda sıralıyoruz ama aklımız karışmasın tekrarlayayım; burada zaten ev hanımlarının üçte bir sigorta primini devlet zaten ödeyecek.

Buna söz verdi AK Parti seçim beyannamesinde Bugüne kadar AK Parti verdiği bütün sözleri tuttu bunu tutacaktır.

Burada zaten ev hanımları isteğe bağlı sigorta primi yatırıyorsa üçte birini devlet yatırıyor .Yani 10.000 000 yatırıyorsa 3.000 lirası devletten geri kalanı ev hanımları kendisi cebine ödüyor.

Ama bu da bir maliyet. Bununla beraber çocuk olmasını özendirmek için işte her bir çocuk için 2 yıllık sigorta primi devlet almasın. Çünkü anne burada mesaisini harcıyor sabahtan akşama kadar.

"EN ERKEN MÜJDE" DEYİP AÇIKLADI

Öncelikle hayata geçirebilecek en erken diyelim buradaki müjde ev hanımlarının üçte bir sigorta primini devletin karşılaması. Bu zaten söz verildi. Bunun yanında diğerleri seçenek işte her bir çocuk için 2 yıllık işte sigorta primi devlet yatırsın ya da her bir çocuk için işte belli 90 günlük süreler devlet katkısı yapılsın.

Bunlar şu an tartışılıyor.